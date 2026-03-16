Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, çarşamba öğle saatlerinden itibaren sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini, yağışlı havanın bayram süresince devam edeceğini kaydetti.

Güneş, “Bayram boyunca güzel yağış bekliyoruz” dedi.

Sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredeceğini söyleyen Güneş, rüzgarla ilgili de bilgi verdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, perşembeye kadar rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden, bayram süresince de güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli eseceğini kaydetti.