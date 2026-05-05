Esentepe’de bir inşaat şirketinde çalışan K.Y.(E-45), inşaat alanında bulunan şirkete ait toplam 102 zemin ve duvar seramiği, 4 bidon duvar boyası, 3 aynalı tuvalet dolabı ile 3 klozetin alt kısmını çaldı.

Polis basın bültenine göre, 15 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Girne’de iki işletme sahibine yasal işlem…

Girne’de polis tarafından yapılan denetimlerde, bir eğlence mekanının işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu ve geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edilip satışa sunduğu, başka bir eğlence mekanında ise yetkili makamdan alınmış müzik yayın izninde belirtilen günler dışında, ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, dün kamuya açık bir yerde İ.G.(E-50) 96 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.