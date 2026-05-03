02.05.2026 tarihinde, saat 22.45 sıralarında, Gazimağusa'da, Beyoğlu Sokak üzerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.D.(E-35)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 135 gr ağırlığında metanfentamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(K-39)’nin ikametgahında yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 0.5 gr ağırlığında metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet cam pipo ve 2 adet cam pipo ağzı ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna bir adet biberon bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.