Ercan Havalimanı’nda meydana gelen sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Cezayir uyruklu Boulem Meziani yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Fransız kimliğiyle ülkeye giriş yaptı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fırat İşler olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken, adına düzenlenmiş sahte Fransız kimliği ibraz ettiğini belirtti.

Çıkışta yakalandı, gerçek pasaportu bulundu

Polis, 30 günlük vize alan zanlının 23 Nisan tarihinde Ercan’dan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi. Yapılan aramada zanlının üzerinde ve eşyalarında orijinal Cezayir pasaportunun bulunduğunu açıkladı.

“150 Euro’ya yaptırdım” itirafı

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek süre alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde sahte pasaportu Cezayir’de 150 Euro karşılığında yaptırdığını itiraf ettiğini aktardı.

“Almanya’ya gitmek istiyordum”

Mahkemede söz alan zanlı, “Beş çocuğum var. Amacım Almanya’ya gitmekti, bu yüzden buraya geldim” dedi.

Mahkeme: 20 gün tutukluluk kararı

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.