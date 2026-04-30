“Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Çetin Karadeniz mahkemeye çıkarıldı.

209 bin dolarlık telefonları beyan etmediği iddia edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının Ercan Havaalanı’nda, adına kayıtlı NİDRAM Ticaret üzerinden Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209.200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu gümrüğe beyan etmeyerek suç işlediğini söyledi.

Sahte faturalar ve uyumsuz belgeler

Polis, zanlının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile gümrük komisyoncusuna birbirini tutmayan sahte faturalar ibraz ettiğini belirtti. Ayrıca BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet ve model bilgilerinin ithal edilen ürünlerle uyuşmadığını kaydetti.

Soruşturma yeni başladı

Olayın 29 Nisan 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve zanlının aynı gün tutuklandığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu ifade ederek bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme: 1 gün tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.