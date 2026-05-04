Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismar suçundan tutuklanan 25 yaşındaki Mehmet Kızılkaya mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görev yapan polis memuru Zeliha Karagil mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 02.05.2026 tarihinde 22.00-23.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Kartal Sokak üzerinde bulunan ikametgahın salon odası içerisinde misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kızın her iki kolundan tutup koltuğun üzerine yatırarak, cinsel bir davranışla üzerine çıkıp boynundan ve kulağından öperek kıyafetlerini çıkarmadan kız çocuğunun cinsel bölgesine cinsel organıyla temas ederek, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın 03.05.2026 tarihinde bildirildiğini, 3 Mayıs tarihinde müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.