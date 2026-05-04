LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme” suçlarından tutuklanan Okechukwu Charles Nelson mahkemeye çıkarıldı.

Polis olguları mahkemede aktardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Polis, 03.05.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından; Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; 42 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 700 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlı itiraf etti: Konumlara bırakıp kazanç sağladım

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından beri uyuşturucu temin edip, Lefkoşa ve Gönyeli’de konumlara bırakarak, maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi şubesine gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma suçlamaları reddetti

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar ise müvekkilinin uyuşturucu madde satmadığını öne sürdü.

Mahkeme kararı: 3 gün tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.