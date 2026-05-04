Kamalı Haber

Uyuşturucu suçlarından 1 yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2024 yılında 14 gram hintkeneviri ve 500 miligram kokain, 2025 yılında ise 12 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Muhammed Abullah hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savunma: Arkadaş çevresi etkili oldu

Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu. Savunma, sanığın arkadaşları nedeniyle uyuşturucuya alıştığını, ülkeye eğitim görmeye geldiğini belirtti.

Mahkeme heyeti kararı açıkladı

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıklayarak, kararı okudu.

“Uyuşturucu suçları toplum sağlığını tehdit ediyor”

Başkan, sanığın kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, bu tür suçlara karşı caydırıcı cezaların gerekliliğine dikkat çekti.

Hafif ve ağırlaştırıcı unsurlar değerlendirildi

Başkan, sanığın tasarruf ettiği maddelerden birinin hintkeneviri olduğunu, bunun en hafif uyuşturucu türlerinden sayıldığını ve miktarın az olduğunu belirterek bu hususun lehine değerlendirildiğini söyledi. Buna karşın, kokainin miktarı az olsa da en tehlikeli türlerden biri olduğunu, ayrıca sanığın 2024’te işlediği suçtan teminatla serbest bırakıldıktan sonra 2025’te yeniden suç işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Sanığın lehine dikkate alınan hususlar

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, genç ve sabıkasız olmasını lehine hafifletici faktörler arasında değerlendirdiklerini ifade etti.

Karar: 1 yıl hapis

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.