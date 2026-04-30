​​​​Lefkoşa’da meydana gelen “cinsel saldırı” suçundan tutuklanan N.İ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Otostop alan zanlı hakkında ağır iddia

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 21:50 raddelerinde Lefkoşa Nalbantoğlu Bulvarı üzerinde otostop çeken E.A’yı aracına alan zanlının, aracı sürdükten sonra 20 yaşındaki kadının kalçalarını elleyerek cinsel saldırı suçunu işlediğini belirtti.

Araçtan atlayarak kurtuldu

Polis, E.A’nın zanlıdan aracı durdurmasını istediğini ancak zanlının durmadığını, bunun üzerine E.A’nın hareket halindeki araçtan atladığını söyledi. Polis, E.A’nın başını kaldırım taşına vurarak yaralandığını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Zanlının sabıkası var

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının 2022 yılında benzer suçtan sabıkası olduğunu ifade ederek tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme: 15 gün tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.