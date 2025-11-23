Karaoğlanoğlu’nda alkollü bir kişi, yeğenine yapılan tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle 56 yaşındaki ambulans şoförü Ö.T.’yi darp etti.

Polisin açıklamasına göre, A.G.(E-25), 80 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikten sonra, park yerinde bulunan ambulans şoförü Ö.T.’nin (E-56) vücudunun muhtelif yerlerine vurdu ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Tutuklanan A.G., polis aracı içerisinde sevk edildiği sırada ayaklarıyla polis aracının arka kapısına vurup, kilit kısmının hasar görmesine sebep oldu.

Soruşturma sürüyor.