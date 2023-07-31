Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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33 Yaşındaki Şeref Uygun adlı genç vatandaş…

Elimizde iki görüntü var birisi kaldığı binanın 8’nci katının balkonundan!

Önce kuvvetli bir patlama ve birkaç saniye sonra balkondan atlayan bir adam…

Sonra da yerdeki fotoğrafında yanmış bir ceset!

Aradan tam bir hafta geçti…

Patlama ile ölüm konusunda resmi ve teknik bir açıklama yok!

Belli ki daha işin sırrı çözülememiş…

Ama özellikle bölge halkının meraklı soruları devam ediyor!

Tatmin edici bir açıklama bekliyor insanlar…

Çok sayıda, neden, niçin, kim soruları geliyor!

Ama tatmin edici bir açıklama yok…

Hatta hiçbir açıklama yok!

Sadece 33 yaşında bir gencin ölümü var ortada…

Bir video balkondan balıklama atlarken!

Bir de fotoğraf yerde yanmış bir ceset…

Haliyle doğal olarak merak edilen çok şey var!

…

Yapılan ilk açıklamada gaz patlaması denilmişti…

Elbette polisin elinde çok bilgi ve görüntü vardır ama!

Bize de bazı bilgiler gelmeye başladı…

Gaz patlaması doğrudur!

Ama ilginç olan binada gaz sisteminin olmamasıdır…

Mutfak ve banyodaki sistem tamamen elektrikli!

Peki gaz olmayan bir binada gaz patlaması nasıl olur?

İşin sırrı da burada…

Patlayan 10 kiloluk bir tüp gaz!

Yani dışarıdan getirilen…

İyi de kim getirdi?

Nasıl patladı ya da patlatıldı!

Patlamaya her ne kadar kaza diyenler olsa da, intihar diyenler de var, cinayet diyenler de…

Polis eminiz ki en kısa zamanda soruşturmasını tamamlayıp, kafalardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran bir açıklama yapacaktır!

Bu konuda bir şüphemiz yoktur…

…

Gaz patlaması denilince olayın ikinci günü bir yazımızda konuya değinmiş ve bu konuda uyarıda bulunmuştuk…

Evlerdeki gaz sistemleri ne kadar güvenilir?

Paslı hurda görünümlü tüp gazlar…

Bir tüp gaz işletmecisinin genel müdürü sağ olsun duyarlılık gösterip bizi arayarak konuyla ilgili görüşmek istedi, biz de kabul ettik, önümüzdeki günlerde işletmeye giderek kendisiyle sohbet edeceğiz, güvenlik konusunda bilgiler alacağız!

Ama gerçekten de çok önemli konudur çünkü hayati önem taşımaktadır…

Bu konularda ne kadar denetleme yapılıyor, işletmelerin sorumlulukları nelerdir, vatandaşın yapması gerekenler konusunda yeteri uyarılar yapılıyor mu?

Devletin ilgili birimleri de konuya duyarlılık göstermeli, eğer varsa denetimleri sıklaştırmalı ve vatandaşı da bilgilendirmelidir…

Sonradan diz dövmemek için!

…

Yeni Ercan sorunlarla açıldı ama Kıbrıs Türk siyasetçisini cebinde gören Emrullah Turanlı hala şöyle bir gösterişli konuşma yapmadı…

Aha da Ercan deyip böbürlenebilirdi!

Belli ki zamanını bekliyor…

Devletten istediği parayı tabi ki!

O konu bizi aşar ama yaşanan sorunlar hepimizin ortak sorunu…

Reis’e şirin gözükecekler diye apar topar açılış yapılınca hatalar ve tabi ki arızalar zinciri birbirini izliyor!

Eski piste geçiş konusu tamamen fiyaskonun kendisidir…

Uzmanlar uyardı açılışı yapmayın dedi!

Ama talimat yüksek yerden gelince açmak zorunda kaldılar…

Şimdi bunun hesabını veremiyorlar!

Bir iki söz etseler de buna kendileri bile inanmıyorlar…

Gerçek olan tek şey var;

Yeni Ercan’da Ağustos sonuna kadar Allah’a emanetiz…

Hadi biz böyle alışığız da ülkeye gelen turistlere ne diyeceğiz, nasıl anlatacağız işte onu bilmiyoruz!

…

Konuşulmayan gerçekler…

“Bu memlekette en büyük tefeci BANKA'lardır.

Kredi için:

İpotek mal şartı,

Kefil şartı,

Tapu masrafı ve pul harcı,

İpotek mala Yangın Sigortası şartı,

Borçlanan kişilere Kredi/Hayat Sigortası şartı,

Maaşını Bankaya bağlama şartı,

Artı...(+)

Yüksek Faiz ve Yüksek Komisyon,

Ve...

Daha bir sürü koşul.

Tefeci diye suçlanan Finans Şirketleri,

Bankalar yanında sütten çıkmış ak kaşık kalırlar.

İstedikleri,

Sadece

İleri tarihli bir çek.

İnanmayanlar araştırabilir…”

(ÜLKER FAHRİ)

MESAJ KUTUSU

Sayın Deren OYGAR, devlet hastanelerinin depolarında tonlarca tarihi geçmiş ilaçların yığınlar oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bunların imha edilmesi için tüzük değişikliği gerekliymiş, bunu yapmak için neyi bekliyorsunuz mantıklı bir açıklaması vardır herhalde değil mi?

…

Sayın Alişan ŞAN, bakanlığınızda iki müsteşardan birinin biletinin kesildiği ve yakında yolcu olduğu konuşulmaya başlandı. Umarız alınacak olan kararlar parti rozetine göre değil de uzmanlık ve liyakata göre yapılır. Bu arada yeni müsteşarın ismi de belli oldu, ismini duyunca biraz tedirgin olabilirsiniz…

…

Sayın Murat ŞENKUL, mücadele başlatmaya hazırlandığınız Kervansaray plajı değil ama az ilerisindeki bölgenin yeni kiracısı belli oldu. Girne’nin etkili iş insanlarından birisi ama bu konuda muhalif bir grup olduğu için pek de kolay olmayacak gibi görülüyor…

…

Sayın Ahmet ÇALUDA, Lefke’de son günlerde sıkça düzenlediğiniz gece toplantılarının perde gerisi aralanmaya başladı. 1000 konutlu projenin patron tarafında yer alıyor ve hükümet ile ilişkilerin sorumluluğuna getirildiğiniz konuşuluyor. Hadi bakalım bol kazançlar temenni ederiz…

…

Sayın Tufan ERHÜRMAN, önümüzdeki haftadan başlayarak siyasete renk ve heyecan getirecek girişimlere başlayacağınız ve hayli de ses getireceğinizi duyduk. Sürprizi öğrendik ama bunu açıklamayı artık size bırakıyoruz. Buna en çok parti içi muhalefet memnun olacak değil mi?

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Sayın Mesut ENER, Güngör çöplüğündeki yangınlar devam ederken artık burada tam ve tek yetkinin size verildiği söyleniyor. Buradaki yangınların kimler ene fayda getireceğini ortaya çıkarabilirseniz işiniz bir hayli kolay olacak gibi gözüküyor, kolaylıklar dileriz…

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Sayın Yüksel ÇELEBİ, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…

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Sayın Mahmut ERDEN, süt üreticileri olarak bakanlık ve hükümet ile olan anlaşmazlıklardan ötürü çok yakında fabrikaları kapatma kararı alabileceğiniz konuşulmaya başlandı. Bu arada bazı makamların size karşı olan ilgisizliğinden hayli rahatsız olduğunuz da iddia ediliyor…

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, emeklilik günleriniz için çok büyük işletme ile el sıkıştığınız ve uçağı ulan evler yapacağınızı duyduk. Şimdi herkese imkansız gelse de projenin ileriki yıllarda tüm dünyada ses getireceğini de unutmamak gerek değil mi? Hayal illa ki şart!

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Sayın Hüseyin ÖZTEKİNER, çok değerli kardeşinizi kaybettiğinizi üzüntü ile öğrendik, merhuma tanrıdan rahmet, siz ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağılıklı ömürler versin…

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