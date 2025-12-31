Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, sporda açılım beklentisi içerisinde bir yılı daha geride bırakırken, siyasette yaşanan yeni gelişmelerle birlikte dışa açılım konusunda 2026 yılına umutla girdiklerini belirtti.

Özsoy, yeni yılın spora, sporculara ve ülkeye yeni fırsatlar, başarılar ve güzel gelişmeler getirmesini temenni etti.

Özsoy yayımladığı yeni yıl mesajında, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Bizler, ülke sporumuzun sesi olmayı; başarılı sporcularımızı hem toplumumuza hem de dünyaya duyurmayı görev edinmiş bir camiayız” dedi.

42 yıllık köklü mazisi ve güçlü kurumsal yapısı bulunan Spor Yazarları Derneğinin, birlik ve beraberliğini koruyarak daha da ileriye taşımanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Özsoy, bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmeye, sporun gelişimine katkı koymaya ve mesleki dayanışmalarını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.