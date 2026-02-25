(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan MD Sajal Miah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Alperen Asena olguları aktardı. Polis, 21.02.2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu personelinin devriyede bulunduğu esnada Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren 774 gün süre KKTC'de kamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlının ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.