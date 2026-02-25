18 Şubat’ta başlayan kayıt ve eleme sürecinin ardından turnuva, uluslararası ölçekte güçlü bir rekabete sahne oldu.

Tavla turnuvasına 12 farklı ülkeden toplam 130 oyuncu katıldı. Türkiye 49 oyuncu ile en yüksek katılımı sağlarken; İran, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden gelen oyuncular turnuvaya belirgin bir bölgesel güç kazandırdı.

Ana kategoride 105 kayıt alınırken, turnuva süresince düzenlenen 23 özel ödül etabı oyunculara ayrı bir heyecan yaşattı. Katılımcılar arasında 5 kadın oyuncunun yer alması ise organizasyonun çeşitliliğini ortaya koydu.

Geçen Yıla Göre Dikkat Çekici Artış

2026 organizasyonu, geçtiğimiz yıla göre önemli bir büyüme gösterdi.

Ana kategoride geçen yıl 78 katılımcı yer alırken, bu yıl sayı 105’e yükseldi. Ödül havuzundaki artış da turnuvaya olan ilginin somut göstergelerinden biri oldu.

Merit Middle East Grand Prix Invitation kapsamında gerçekleşen şampiyona, Ortadoğu merkezli uluslararası tavla takviminde önemli bir organizasyon olarak konumunu güçlendirdi.