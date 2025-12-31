Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Daha güvenli yollar, daha güçlü bir altyapı ve daha yaşanabilir bir ülke için hep birlikte çalıştık. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm halkın yeni yılını içten dileklerle kutladı.

Yeni bir yıla umut ve heyecanla girdiklerini ifade eden Arıklı, geride bırakılan yıl boyunca ülke genelinde yürütülen altyapı ve ulaştırma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti; aynı azim ve kararlılıkla yola devam edileceğini vurguladı.

Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Arıklı, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, huzur ve güvenliği hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını ve halkın birlik ve beraberliği karşısında başarısız olmaya mahkûm olduğunu ifade etti.

Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Arıklı, “2026 yılının ülkemiz için güzelliklerin çoğaldığı, umutların tazelendiği, barış ve kardeşliğin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.