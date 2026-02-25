Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7 kilometreleri arasında kaza oldu.

Kazada, Onur Güldemir (E-19), JP 674 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı, bordür taşlarına ve çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan JP 674 plakalı araç o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut Burak Özbek (E-44) yönetimindeki RC 448 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan RC 448 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kazada hafif yaralanan RC 448 plakalı araç sürücüsü Mahmut Burak Özbek kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.