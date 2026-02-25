Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7 kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Mahmut Burak Özbek yaralandı.

Kimliksizler Derneği: Anne ve babası Kıbrıs’ta evlenip, Kıbrıs’ta doğan çocukların mağduriyeti devam ediyor
