Kimliksizler Derneği, Fileleftheros gazetesinde yer alan bir köşe yazısına dayanarak basına yansıyan “250’den fazla kişiye vatandaşlık verildiği” yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Dernek, söz konusu bilginin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek, bahsi geçen kişilerin yeni bir hak elde etmediğini, zaten Bakanlar Kurulu kriterlerine uygun olmalarına rağmen yıllardır kimliklerini alamayan kişiler olduğunu vurguladı.

Dernek, Fileleftheros’ta yayımlanan ve eleştirilere konu olan yazının “şovenist ve manipülatif” ifadeler içerdiğini belirterek, yazıda geçen “kriterlere uyan kişiler” ifadesinin gerçeği yansıttığını ancak bunun yanlış bir bağlama oturtulduğunu ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Haberlerde sözü edilen 250’den fazla kişi, yeni bir vatandaşlık hakkı kazanmış değildir. Bu kişiler, yurt dışında tanışıp evlenen ebeveynlerin çocuklarıdır ve zaten Bakanlar Kurulu’nun mevcut kriterlerine uygundurlar. Buna rağmen, başvuruları yıllardır cevapsız bırakılmış, kimlikleri verilmemiştir.”

Dernek, asıl mağduriyetin, kriterlere dâhil olmayan bir başka grubun -anne-babası Kıbrıs’ta evlenmiş ve kendisi Kıbrıs’ta doğmuş olmasına rağmen vatandaşlık hakkı tanınmayan karma evlilik çocuklarının- görmezden gelinmesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu çocukların durumuna ilişkin hukuki ve insani sorunların sürdüğüne dikkat çekildi:

“Karma evlilik çocuklarını mağdur eden mantık ve hukuk dışı kriterler halen yürürlüktedir. Kıbrıs’ta evlenmiş ebeveynlerin, Kıbrıs’ta doğan çocukları bu kriterlerin tamamen dışında bırakılmakta ve mağduriyetleri devam etmektedir.”

Kimliksizler Derneği, verdikleri mücadelenin kamuoyunda görünürlük kazanmasının bazı ilerlemeler sağladığını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti:

“Konuyu gündemde tutmamız sayesinde kısmi ilerleme sağlansa da mücadelemiz, tüm karma evlilik çocukları kimliklerini alana kadar devam edecektir. Hukuka ve insan haklarına aykırı olan bu uygulamaların tamamen kaldırılması için kararlıyız.”

Dernek, yetkilileri şeffaflığa ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun düzenleme yapmaya çağırdı.