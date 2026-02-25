Bafra'da bir otelde müşterilerin fotoğrafını çekerken yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen 30 yaşındaki Hacı Bayram Toy yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen iş kazasının ardından

Gazimağusa'da kaldırıldığı bir özel hastanede yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması ve belinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.