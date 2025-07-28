Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen kitaba ve yazarına çeşitli örgütlerden kınama mesajı geldi.

Emekli Polisler Derneği (Empolder), Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası ve Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği yazılı açıklamalarında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a saygılarını ve özlemlerini belirterek, kitapla ilgili gereğinin yapılmasını talep etti.

-Emekli Polisler Derneği

Emekli Polisler Derneği (Empolder) Genel Başkanı Birol Atasü, asılsız iddia ve hakaret içeren yayınlarla ilgili adalet önünde hesap verilmesi gerektiği kaydetti.

“Böylesi çirkin ve maksatlı ifadeleri kınıyor, halkımızın tarihine ve onurlu geçmişine yapılan saldırıların tekrarının önlenmesi için sağduyuyla gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz” diyen Atasü, ömrünü mücadeleye adayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşsiz bir lider olduğunu vurguladı.

Bu türden saldırılara karşı yasaların yeniden gözden geçirmesi, güncelleme ihtiyacı olanlarınsa en kısa sürede güncellemesi gerektiğini kaydeden Atasü, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın şahsına ve mirasına yönelik yapılan her türlü küçümseme, aslında bu halkın tarihine, mücadelesine ve bağımsızlığına yapılmış çok açık bir saygısızlıktır” dedi.

-Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkan Tolga Ünsaldı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında kullanılan "nefret dolu" ifadelerin ve üslubun kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Bu duruma sessiz kalmanın kendilerine de tarihe de yakışmayacağını belirten Ünsaldı, “Bu densizliğin ifade özgürlüğüyle, eleştiriyle hiçbir ilgisi olamaz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

"Kıbrıs Türk halkının bu tür bir rezilliğe sessiz kalamayacağını" da kaydeden Ünsaldı, varoluş mücadelesinin simge ismi, Kıbrıs Türk halkının kahraman önderi Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğildiklerini vurguladı.

- Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın (KIBTES) yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının milli hafızasına "saygısız bir saldırı" yapıldığı belirtildi.

Kitapta kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanı sıra Kıbrıs Türk halkının direniş ruhuna "küstah" ifadeler yönelttiği de kaydedilirken, “Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, fikir özgürlüğü ilkesinin Kıbrıs Türk halkının tarihini, mücadelesini ve milli şahsiyetlerini aşağılayacak şekilde istismar edilmesini kabul etmez” denildi.

Açıklamada, bu gibi girişimlere karşı siyasal ve toplumsal refleks gösterilmesi gerektiğine de inanç belirtildi.

- Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği-(ATCA) Koordinatörü Hatice Salih Kerimgil, kitabı "iftira niteliğinde, nefret dolu ve ahlaki olarak iflas etmiş bir yayın" olarak değerlendirdi.

Kerimgil, Kıbrıs Türk halkının tarihi, mücadelesi ve egemenliğinin ayrılamaz parçası olan Rauf Raif Denktaş'a doğrudan saldıran kitabın KKTC'nin kimliğini ve meşruiyetini sarsmaya yönelik "kasıtlı bir provokasyon" olduğunu da söyledi.

Kitapta birçok bireyin değerlerine, deneyimlerine ve kimliğine yönelik kabul edilemez, saldırgan ve derinden incitici bir dil kullanıldığını belirten Kerimgil, Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği adına bu kitabın toplatılması için çağrıda bulundu.

Hatice Salih Kerimgil, Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının onurunu savunma, ulusal mirasını koruma ve her türlü karalama, çarpıtma ve nefret söylemine karşı durma taahhüdünü bir kez daha teyit ettiğini söyledi.