Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde "tabutlu" eylem yaptı.

Birlik binası önünde temsili bir cenaze türeni düzenleyen eylemciler, “Üretici tabutta, Hükümet nerede” yazılı pankart ve tabut olarak niteledikleri sandıkla birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yürüdü.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme Patates Üreticiler Birliği eski Başkanı Mehmet Bicen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner de destek belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, eylemin ardından bu akşam saat 8.00'de Tarım Bakanlığı önünde temsili Mevlüt okutulacağını ve katılımcılara helva ikramı yapılacağını dile getirdi.

-Onalt

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, beş ay önce göreve geldiklerinde paydaşlarla diyalog içinde çalışacaklarını söylediklerini ancak bu süre içinde yürüttükleri diyalog sonucunda bir adım yol alamadıklarını ve batma aşamasına geldiklerini dile getirdi.

Onalt, amaçlarının üretim yapmak ve ürettiklerini paydaşlarla paylaşmak olduğunu söyleyerek, bu sayede halka ucuza ürün sunularak ekonominin Rum tarafına kaymasının önlenebileceğini kaydetti. Birlikte çalışma çağrısında bulundukları hükümetin gerekli çalışmaları yapmadığını ve üreticiyle toprağına sahip çıkmadığını savundu.

Adil Onalt, tarihinde ilk defa Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği'nin birlikte hareket ettiğini işaret ederek, iki birliğin beş aydır fiyat açıkladığını ve bugün Türk tarafıyla Rum tarafının fiyatlarının hemen hemen aynı seviyeye geldiğini belirtti.

Bu topraklara sahip çıkarak, üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak “Bizi gömemezler. Küllerimizin altından çıkacağız. Onları da bu tabutla gömeceğiz.” diyen Onalt, halka da “Ama halk da uyansın. Bugün bize, yarın onların cebine. Kırk sene tavuk gibi yaşayacağına, bir gün horoz yaşayın.” çağrısında bulundu.

Onalt, konuşmasının sonunda bugünkü eylemin sembolik bir eylem olduğunu ama hükümetin gerekli çalışmaları başlatmaması durumunda her toplantı yapılan yere gideceklerini ve mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

-Bicen

Patates Üreticiler Birliği eski Başkanı Mehmet Bicen de eyleme narenciye üreticileri, patates üreticiler ve sebze üreticileri olarak destek verdiklerini belirterek, “Hayvancı kardeşlerimizin yapmış oldukları bu haklı eyleme yüzde yüz destek veriyoruz.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un önceki yıllarda kendileriyle birlikte mücadele ettiğini söyleyen Bicen, “Bu bakanlığın koltuğunun hakkını veremezsen, seni o koltuğa oturtan bu üreticiler seni oradan almasını da bilir.” iddiasında bulundu.

-Tuğcu

Türk-Sen'i temsilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu da açıklamasında, üreticinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin elektrik olduğunu söyleyerek, bugün elektriğin “AKSA'ya peşkeş çekildiğini” savundu.

Elektrik fiyatlarının yüksek olma sebebinin Kalecik III sözleşmesi olduğunu savunan Tuğcu, üreticinin bu anlaşma nedeniyle yüzde 50 daha pahalı bir elektrik faturası ödediğini ve bunun çözümünün Kalecik III sözleşmesinin iptal edilmesi olduğunu iddia etti.

Tuğcu, konuşmasının sonunda El-Sen ve Türk-Sen olarak hayvancıların yapacağı her türlü eylemde yanlarında olacaklarını söyleyerek, hayvan üreticilerine destek belirtti.

-Serdaroğlu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında, tüm bu yaşananların nedeninin hem halkın, hem toplumun, hem de devletin en büyük düşmanı olan enflasyon olduğunu işaret ederek, enflasyonun bu kadar yüksek çıkma sebebinin ise yeteri kadar üretim yapılmaması olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada üreticilere üretim yapmaları için teşvik verildiğini söyleyen Serdaroğlu, çalışmanın zor olduğu bu işlerde üretim yapanı bulmanın kolay olmadığını ancak devletin bulduğu üreticiyi ezdiğini savundu.

Eyleme federasyon olarak destek verdiklerini söyleyen Serdaroğlu, “Aslında bizim desteğimiz memleketedir. Yani hayvancıya destek verdiğimizde biz memlekete veririz.” dedi.

-Yalınkaya

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise konuşmasında, hayvan üreticilerine, bir buçuk sene önce ithal et konusunda yaptığı eylemde olduğu gibi bugün de koşulsuz destek verdiklerini söyledi.

Ülkede üretim olduğunu ancak makamlarda oturanların halkı düşünmediğini söyleyen Yalınkaya, “Bu ülkede rant kavgası vardır” dedi.

-Saygıner

Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner de meselenin asgari ücretin yükselmesi ya da hayvan üreticilerinin eylemi olmadığını savunarak, meselenin enflasyonun durdurulması olduğunu kaydetti.

Hükümetin üreticilere destek vermeyip, tedarikçilere çalışmasının enflasyon getirdiğini savunan Saygıner, üretim yapılmayıp, hep dışa bağımlı bir olunması sonucunda toplumun yok olacağını ileri sürdü.