Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bir polisimiz geçenlerde pisi pisine hayatını kaybetti…

Tartışılan konu üzerindeki giysinin gece şartlarına uygun olup olmamasıydı!

Bu konuda bir açıklama yapılmadı ama bol bol başsağlığı mesajı yayınlandı…

Devlet erkanının en büyük özelliği bu zaten!

Genç bir öğretmen kızımız da trafik kazasında hayatını kaybetti…

Kimse gidip kaza yerini filan görme zahmetine katlanmadı!

Ama başsağlığı mesajları havada uçuştu…

Çünkü polis kardeşimiz ve öğretmen kızımız Kıbrıslıydı!

Biz de ölen Kıbrıslı olunca çok uzun süre gündem oluyor…

Sonuçta her bir aile bireyleri ülkenin her bir seçmenini oluşturuyor!

…

Geçen ay içinde ölüm yolu olarak da anılan Girne Dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 Afrikalı hayatını kaybetti…

Bize göre bu kaza havada asılı kaldı!

Kazadaki diğer araç ve sürücüsü hiç yargılanmadı…

Hayli de lüks bir araçtı doğrusu!

Bu kazada kim suçlu kim güçlü belli değil, bu konuda resmi bir açıklama da yapılmadı...

Çünkü kaza sonucu 4 Afrikalı hayatını kaybetmişti!

Adlarını bile telaffuz etmekte zorlandığımız sadece 4 Afrikalı…

Hepsi o kadar!

Başsağlığı dileyen filan da çıkmadı…

Çünkü onların ailelerinin burada oy hakkı yoktu!

…

İskele’de bir site inşaatında çalışan yine iki yabancı çalışan yerin altında çalışırken yaşamını yitirdi…

Yapılan polis açıklamasında gaz zehirlenmesi dediler!

Başka bir açıklama yok…

Yerin üç metre altında nasıl bir gazmış ki iki insanın canını aldı!

Kim bilir belki de bizim aklımız yetmez böyle işlere…

İki şirket görevlisi göstermelik tutuklandı, sonra salıverildi!

Patronun adı bile geçmedi…

Devlet erkanından yine başsağlığı mesajı gelmedi!

Onların da bizim ülkede oy hakları yoktu…

Nasıl ölmüşler, ihmal var mı, kimsenin bile umurunda olmadılar…

…

Bu kez yine iki ölüm işçi yatı evinde gerçekleşti…

İki yabancı çalışan çok esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybetti!

Adına kalp krizi filan dediler…

Başka bir açıklama yok!

Ölüm sebepleri ne kadar sağlıklı araştırıldı bilemiyoruz…

Bizde onlardan çok var anlayışı hakim!

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir…

İki sıradan hem de yabancı işçi için başsağlığı mı yayınlanırmış!

Zaten öyle de oldu…

Değil başsağlığı, birçoğunun bu gizemli ölümlerden haberleri bile olmadı!

Zaten bir çoğu yaz tatilinde sosyal medyada fotoğraf paylaşmakla meşguller!

…

Sahi Mağusa’da bir konuttaki patlamadan ne haber?

Bilen, duyan, araştırma yapan var mı?

Bu konuda çok kapsamlı bir açıklama bekliyoruz…

Gaz sistemi olmayan bir konutta 10 kiloluk tüp gazın ne işi var?

Elde genç adamın balkondan atlama görüntüleri var…

Görgü tanıkları intihar diyor!

Derdi, sıkıntısı neymiş ki 10 kiloluk tüp gazı patlatarak canına kıymak istemiş…

Beceremeyince de kendini yedinci kattan aşağıya bırakmış!

Polis muhakkak işin peşinde ondan kuşkumuz yok ama…

Peki bu ülkenin pek değerli yöneticileri hiç mi merak etmez genç adam niye intihar etti diye!

Zaten adam buralı değil…

Başsağlığı dileseler ne olacak dilemeseler ne olacak!

Öyle değil mi ya…

…

Bu arada Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin acısı her geçen dün daha da derinleşiyor…

Kapı kapı gezip anıt mezar yapımının başlanmasını istiyorlar!

Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı şart…

Anıt mezar konusunda bakanların önüne böyle bir teklif götüren hala yok!

Çünkü bakanların bir çoğunun derdi şimdi anıt mezar değil, koltuğu kaptırmamak!

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Denktaş öleli 11 sene oldu…

Anıt mezarı hala yılan hikayesi!

Tamamlanacağa da hiç benzemiyor…

Ne memleketiz ama!

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Emrullah TURANLI, devlete karşı kazandığınız af zaferini hala yaşarken özellikle Girne ve civarından kıyı arazilerini almak için büyük bir operasyon başlattığınızı duyduk. Bizim memleketi epey sevmişe benziyorsunuz para da varsa niye olmasın değil mi? Emlakçı kadın arkadaş arazi aramak için günde 24 saat çalışıyormuş…

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Sayın Emirali DEVECİ, Tarım Bakanlığı Müsteşarlık görevinden sessiz sedasız alındığınız ve bir kez daha müşavirlik rahatlığına kavuştuğunuzu duyduk, hayırlara vesile olsun. Görevden alınma konusunda çeşitli söylentiler var onlar da birkaç güne kadar su yüzüne çıkar değil mi?

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Sayın Mehmet SAYDAM, dev şirketlerin murakıbı olarak başarılı bir çizgi yakalarken şimdi de Lefkoşa’da ünlü bir petrol istasyonunu da şirketleriniz bünyesine kattığınız konuşuluyor. Petrol kralı olma yolunda da hızla ilerliyorsunuz, hayırlı işler bol kazançlar dileriz…

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Sayın Ersin TATAR, kabine değişikliği konusunda artık top tamamen sizin kucağınıza gelmiş yeni kabine listesini beklemeye başlamışsınız. Hafta sonuna kadar bu iş biter diyorlar bir iki yere danıştıktan sonra yeni listeye onay vermeye hazır olduğunuz söyleniyor, hadi bakalım hayırlısı bitsin artık bu çile…

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Sayın Alişan ŞAN, kabinede değişiklik konusu artık tamamen sizin tatil dönüşüne bağlı olarak bekliyor. Geldikten birkaç gün sonra yeni liste açıklanacak ve giderler olacağı gibi yeni gelenler de haliyle olacak. Umarız tatili fazla uzatmazsınız değil mi?

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Sayın Özdemir BEROVA, sizin için mutlu sona artık sayılı günler değil saatler kaldı. Bu kez yeni bakanlık döneminiz taşlı ve çakıllı yollarla dolu olacak, şimdiden stratejilerinizi belirlemenizde yarar görüyoruz, hayırlara vesile olsun…

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, Ankara ziyaretiniz ile kabine değişimi olasılığı çakışınca türlü yorum ve değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Bakalım çok da hesapta olmayan ziyaretiniz sonrasında ülkede ne gibi gelişmeler olacak artık hep birlikte göreceğiz değil mi?

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Sayın Cafer GÜRCAFER, hadi deprem riski olan binaları bir yana koyalım ama okullarda durumun facia seviyesinde olduğu yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Acaba diyoruz devlet erkanını yaz tatilinden uyandırıp bir ikaz mı etseniz de kendilerine gelseler…

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Sayın Soner KARASALİH, senin kanka tepesinde dansöz oynatıp para saçarken sizin muhtar takıntınızın hala devam ettiğini görmek üzücü bir durumdur. Bırak da insanlar hem devletten maaş çekerken hem de bir mühür vurarak biraz para biriktirip yaz tatiline çıksınlar. Kıskançlığa hiç gerek yok!

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Sayın İlker İPEKDAL, meslekte biraz boyut değiştirip sağlık turizmi için yeni projelerle çok yakında girişimlerde bulunacağınız konuşulmaya başladı. Bu arada yeni klinik binanız hazırlı olsun, insanın kendi malı gibisi olmasa gerek değil mi?

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Sayın Sami ÖZUSLU, milletvekilliğinden alacağınız tam maaş ile kalabalık bir arkadaş gurubunu akşam yemeğine çıkarma sözü vermişsiniz bir kere daha düşünün deriz. Zira ekip elemanları yemekten önce bir hafta aç kalacakları konusunda uzlaşmaya varmışlar, Allah yardımcınız olsun artık…

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