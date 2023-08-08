Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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8 Ağustos tarihi kesinlikle milli bayram ilan edilmeliydi…

Madem ki Kıbrıs Türkünün geçmişinde mihenk dışını oluşturuyor, şimdiye kadar niçin bir aklı evvel bunu konu etmedi bilemiyorum artık!

Çünkü Kıbrıs Türkünün ortak paydasıdır Erenköy direnişi…

Bir Allah’ın kulu orta çıkıp bu günü kötüleyemez!

Zira o tarihlerde siyasi görüşler bir yana bırakılmış, vatan savunması ön planda olmuştu…

İşin daha da kötüsü e direnişe katılan birçok isim daha geçtiğimiz yıllara kadar vatan hainliğiyle bile suçlanıyordu!

Ülkesi için canını ortaya koyanlar hain olabilir mi?

Olamaz tabi ki ama bizde siyaset hep ön planda tutulunca, milliyetçilik bazılarında rant kapısı olarak görülünce bunu da doğal karşılamak gerek!

…

Bu ülkenin Erenköy ruhu çoktan tarihe gömülmüştür…

Çünkü o zaman toplumsal menfaatler gözetilirken, bunun için canlar ortaya konulurken, şimdi acımasız bir bireyselcilik söz konusudur!

Biz merkezli bir toplum gitmiş ben merkezli bir toplum haline getirdiler bizi…

Kim bilir belki de ganimet düzeninin olmasa olmazıydı bu!

Siyasiler erklerini korumak için ülke insanının refahı için çalışacaklarına ganimet dağıtmaktan başka bir halta yaramadılar…

İnsanoğlu da yüzsüz ve doymaz olunca Erenköy ruhu ülkeyi terk etti, yerini ganimet düzeni aldı!

Gelen dağıttı, giden dağıttı…

Dağıtırken bile adil olmadılar, kendinden olmayanı adam yerine bile koymadılar!

Sonuçta ganimet tükenince birbirimizi yemeye başladık…

…

İstisnalar hariç bu yüzden inanmam nutuk sallayanlara…

İstisnalar kaideyi bozmuyor çünkü!

Erenköy ruhunu yere göğe sığdıramayanlar ganimet düzeninin mimarları oldular…

Ama bunu unutmuş olmalılar ki halen atıp tutmaya devam ediyorlar!

Erenköy ruhu çoktan gitti yolsuzluk, hortumlama, devlet kaynaklarını ona buna peşkeş çekme ruhu hakim ülkede…

Bol keseden attıklarına bakmayın siz, bir çoğu yaşamadığı için o günleri sadece sallıyorlar!

Ganimet dağıtmaya devam ediyorlar!

Kim inanır ki bunların böyle milli gün ve olayların yıldönümünde samimiyetlerine…

Kendileri bile inanıyorsa namert olayım…

…

Sevgili okuyucular…

Çözüm süreci her geçen gün uzaklaşıyor ya…

Artarak yaşanan sıkıntılar nedeniyle de Kıbrıs Türkünün genelinin ruh hali diye bir şey kalmadı!

Bakın sosyal medyaya, bakın yapılan açıklamalara, bakın karalamalara bir lütfen!

Erenköy ruhu çok gerilerde kaldı…

Ganimet ruhu da tükenmek üzere!

Böyle adaletsizlik, eşitsizlik ve adam kayrılan bir ülkede ruh hali mi kalır…

Arazi dağıtılacak önce eş dost akraba yararlanacak!

Devlete istihdam yapılacak, torpilsiz gencin zerre kadar hakkı olmayacak…

İhale zarfları açılacak, konu hep mahkemeye sevk olacak!

Atama ve terfi yapılacak, emir hep yüksek makamdan gelecek…

Onun içindir serzenişimiz!

Erenköy ruhunu çoktan yitirdi önce siyasetçi sonra Kıbrıs Türkü…

Ve okyanusun ortasında kaptansız gemi gibi bir oraya bir buraya savrulup duruyoruz!

…

Tabi ki son sözümüz yine devlet erkanına…

Hani bugün 8 Ağustos Erenköy direnişinin yıl dönümü ya!

Yine hep bir ağızlan bol keseden atıp tutuyorlar…

Dostlar alış verişte görsün diye!

Direnişin anlam ve önemini ifade eden bir kamyon dolusu, ruhsuz, inançsız, hiçbir hedefi olmayan açıklamalar…

Seneye de öbür sineye de bu böyle gelmiş devam edip gidecek!

Ha keşke bir de Kıbrıs Türkünün şu anki, ruh halini, düşünce ve duygularını anlamayı deneselerdi…

Ülke vatandaşı şu anda neye karşı göğsünü ortaya koyuyor, hangi şartlarda yaşıyor ve ayakta kalmak için son nefesine kadar direniyor, bunu bilmek bile çok büyük bir deneyim olacaktı kendileri için!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, kabine değişikliği konusunda artık geriye dönüşü olmayan bir yola girdiğiniz ve bazı bakan arkadaşlar tatilden döndükten sonra değişiklik yapmanıza kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun artık…

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Sayın Hasan TAÇOY, çalışma izinlerinde yaşanan kaostan dolayı yeni bir yol haritası belirleyerek çalışanların kaçak düşmemesi için önlem almanız memnuniyetle karşılandı. Umarız hükümetin diğer bakanları da aynı hassasiyeti göstererek sorunlara köklü çözümler üretmek için parmaklarını kıpırdatırlar.

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Sayın Emrullah TURANLI, uzun bir sessizlik döneminden sonra hükümet bu kez 60 Milyon euroluk vergi affı getirince keyfiniz bir hayli yerine gelmiş diye duyduk. İyi de salgın döneminden sadece siz olumsuz etkilenmediniz ki? Bakalım devlet erkanı kepenk indiren yüzlerde esnaf için de af getirecek mi?

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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, hastanelerdeki aşı ve röntgen cihazı eksikliği konusunda özel hastanelerle anlaşma kararı geç de olsa doğru karardı. Bu arada hastaların artık hastabakıcı ücreti ödemeyecek olması da olumlu bir gelişme olarak memnuniyet yarattı…

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Sayın Mete Ünal GİRGEN, DP’nin Girne Belediyesi tek meclis üyesi olarak partinizden istifa etmeniz DP tabanında büyük ses getirdi. Bu arada sadece alçak orman arazileri değil başka nedenlerin de olduğu konuşulmaya başlandı, bunları detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklamanız yerinde olacaktır…

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, eğitim konusunda dünyadakinin çok daha iyi olmamız gerektiği konusunda yaptığınız açıklamaya siz inandıysanız biz de o zaman inanırız. Bu konuda hayal kurmak bile güzel olsa gerek değil mi? Yeni eğitim yılın sendikaların sürprizleri var şimdiden hazırlıklı olun!

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Sayın Erhan ARIKLI, yollar konusunda maddi yetersizliklerden dert yandınız da hani de Türkiye’de ne varsa bundan böyle bizde de olacaktı? Sıkıntı bizden mi kaynaklanıyor yoksa karşı taraftan mı, bari bunu açıklayın da kimse yanlış değerlendirmede bulunmasın!

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Sayın İrfan Tansel DEMİR, Devrim Barçın hayat pahalığını belirleyen ürünleri fena halde takibe aldı size bu konuda nefes aldırmayacak gibi gözüküyor. Konuyu bir de yargıya taşırlarsa çok zor bir süreç sizi bekliyor demektir, sağlam basmanız öneriliyor…

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Sayın Ayşegül Baybars KADRİ, hani bir zamanlar bakanlık yaparken gece kulüpleri çalıştayı yapmıştınız ya onun sonuçları ve değerlendirmesi nedense bir türlü kamuoyuyla paylaşılmadı. Patronlar mı izin vermedi yoksa yine bir ihmalkarlık mı söz konusu oldu?

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Sayın Hande Kayasal ÇELİKDEN, partiniz sizin bölgede için için kaynayıp istifalar birbirini takip ederken bölgenin en güçlü kurmaylarından birisi olarak sessizliğinizi ne zaman bozacağınız merak konusu olmuş ki bu konuda ne zaman düğmeye basacağınız yönünde sorular gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik…

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Sayın Hamit BAKIRCI, Apastolos Andreas manastırına cami yapımı konusu bir haftadır tartışılırken sizin açıklamanız biraz geç olmadı mı? Ha keşke böyle bir şeyin olmayacağını kavga alevlenmeden önce söyleseydiniz en azından insanlar birbirini kırmazdı değil mi?

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