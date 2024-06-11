Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde patlayan sahte diploma skandalında yeni gelişmeler su yüzüne çıkmaya başladı...

Okulun gizli patronu MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Türkiye’de başı çok rahat değil!

Konuyla ilgili bilgi ve belgeler elimize gelmeye devam ediyor...

Belli ki çok kişinin canını yakmış olsa gerek!

Ama bizim için burası çok daha önemli...

Çok sayıda insan tutuklandı, listede tutuklanacağı kesin olan kişiler var halen!

Perde gerisinde bilinmeyenler de gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı...

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Olay patladıktan sonra Levent Uysal okulun yönetimine kendisine çok yakın olan kişileri getirdi...

Bir de 7-8 kişilik özel bir teknik ekip geldi!

Ocak ayından önceki okul kayıtlarının silinmesi için...

Aldıkları talimatı yerine getirdiler, kayıtları sildiler ve geri döndüler!

Bu olayın püf noktası da kesinlikle budur...

Levent Uysal’ın okulun başına tam yetkili olarak getirdiği Mehmet Altuntaş geçtiğimiz günlerde mahkemede tanıklık yaparak bir takım bilgiler verdi!

Kayıtların silindiğini doğruladı...

Ama açıklamalarında talimatın kimin tarafından verildiği ve kimin tarafından silindiği yoktu!

Bize göre kendisi söylediğinden çok daha fazla şeyler biliyor...

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4 Bine yakın öğrencisi olan bir okulda kayıtlar niçin silinmiştir?

Olayın kara kutusu Seldal Gündüz şu anda cezaevinde olduğuna göre bu sorunun muhatabı Levent Uysal’dır...

Silinen kayıtlarda hem kendisinin hem de oğlunun öğrenci olduğuna dair bilgiler vardır!

Bundan niye rahatsızlık duymuşlardır ki bu bilgiler ortadan kaldırılmıştır?

Uysal şu anda milletvekili olabilir ve dokunulmazlığı vardır ama en azından tanık olarak mahkemeye çıkarılması ve cevapsız kalan soruları yanıtlamalıdır...

Bu arada Vakıfbank ile arasında yaşanan olumsuzluklara, suçlamalara belgeleriyle başka bir yazımızda yer vereceğiz!

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Bir de okul içinde halen görevde olup ta korama altına alınanlar vardır...

Okulun bir fakültesinde sekreterlik görevini yürüten bir hanımefendi!

Çok şey biliyor, çok şeye tanıklık yaptı ama nedense halen ifadesi bile alınmadı...

Kendisi olayın dışında tutuldu ve bildiklerine karartma uygulanıyor!

Okula yakın kaynaklar mali polisi sekreterin üzerine gidilmesi için uyarıyor...

Sadece fakültede sekreter mi yoksa çok daha büyük bağlantıların içinde mi?

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Yaşanan olaylardan sonra bu okulu kapatın furyası başlamış ya da başlatılmıştır...

Burada 4 bine yakın öğrencisi olan bir üniversiteden bahsediyoruz!

Kapatılmasına da kesinlikle karşıyız...

Zira yaşanan skandaldan sonra okuldan öğrenci kaçırmak isteyen bazı üniversiteler akbabalar gibi çökmüş ve kendilerine pay çıkarmayı hedeflemişlerdir!

Okul eğer kapatılırsa olay tamamen kapatılacak ve hayati önem taşıyan bilgiler karanlıkta kalacaktır.

İllaki yargı diyoruz!

Sorumlular ister vekil olsun ister başkaları yapılan sahtekarlıkların hesabını er ya da geç vermek, bedelini ödemek zorundadırlar...

Yok öyle yağma!..

Bilmem anlatabildik mi?

Pek yakında ‘tombik’ lakaplı arkadaşın Türkiye’deki maceralarını da buradan deşifre edeceğiz...

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“Brüksel’e değil Bakü’ye...”

“AB Parlamentosu seçimlerinin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Kıbrıs'ın güneyinde ilginç bir şekilde 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni bir çocuk sandıkları patlattı. Sonuç olarak da seçimde ikinci gelen AKEL'den de bir sandalye koparmayı başardı.

Exit polları %15'lik bir oy aldığını gösteriyor ama seçim merkezinden gelen oylar Fedias'ın oylarını daha da artırabileceği yönünde.

Kıbrıslı Türk oylar ise bırakın Brüksel'e bir kişi yollamayı, "biz artık yüzümüzü AB'ye değil Bakü'ye döndürüyoruz" der gibiydi.

Bir kısım ise hemen şimdi birini Brüksel'e gönderme yerine bir türlü gelmeyen çözüm sonrasında ayrılacak iki sandalye verilene kadar oralara birini göndermeme kararının arkasında durduklarını gösterdi.

Barış sever genç oylar ise ortalıkta hiç yoktu.

Bu gerçekten dikkat çeken bir tavırdı. Herhalde bunun açıklamasını da onlardan bir şekilde dinleyeceğiz. Oylar hemen hemen geçen seçimdeki oy miktarında kaldı. Katılımın çoğunluğunu orta yaş kesim oluşturdu. Buradan tabii ne gibi mesajlar veya mesaj çıkaracağımızı herhalde yarından itibaren bolca tartışacağız!

Daha önce yazmıştım. Kızılyürek son beş yılda beklentilerin çok üzerinde bir performans göstermişti. Bence bu sonuçla veya sonuçsuzlukla Kıbrıslı Türklerin oradaki sesleri kısıldı. En azında bir beş yıl daha..”

(Mete HATAY)

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MESAJ KUTUSU



Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, bakanlığına bağlı Mağusa’da bir dairede çalışan ve hakkında sahte diploma soruşturması başlatılan bir çalışanın maaşını hala tam olarak alması tartışma konusu oldu diye duyduk. Diğer arkadaşlara haksızlık olmasın diye gereken talimatı vermeniz bekleniyor...

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Sayın Mehmet ALTUNTAŞ, şu anda tam yetkili olduğunuz Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Ocak öncesi kayıtların niçin silindiği, bunun talimatının kimin verdiği konusunda bilginiz var mı? Eğer bu olay çözülürse gerisi çorap söküğü gibi gelecek ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla herkes rahat etmiş olacak!

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, Teknecik ve Kalecik şu anda tam randıman çalışırken bacalarından çıkan zehirli duman da halk sağlığını olumsuz olarak etkiliyor. Ülkenin sağlık bakanı olarak güzel bir amme hizmeti yapmak için elinizde büyük fırsat var, umarız değerlendirirsiniz...

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Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, Hayvan Üreticileri olarak sürekli diyalogdan yana olduğunuzu söylerken siz buna inanıyor musunuz? Devlet kurumlarının kapısını kırmak, çevre kirliliği yaratmanın diyalogla yakından uzaktan ilgisi olmadığını bilmiyorsunuz sanırız!

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Sayın Niyazi KIZILYÜREK, AP seçimlerinde bu kez kaybettiniz gelmiş geçmiş olsun. Bazı arkadaşlarınız Kıbrıs Türkleri için AP’de hiçbir icraat yapmadığınızdan ötürü sonuçların böyle olduğunu düşünüyorlar. Bu kez de kendi ülkenizde seçimlere katılın bakalım belki de şansınız yaver gider...

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Sayın Fadıl AKSUN, Güzelyurt kaza mahkemesi başkanlığından Mağusa kaza mahkemesi başkanlığına atanmanız hem hukuk hem de dost çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Tebrik eder çalışmalarınızda başarılar temenni ederiz...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, hafta sonu yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç’a tam destek verdiğiniz söyleniyor hayırlara vesile olsun. Koç başkanlığa devam edeceğine göre gelecek sezon da şampiyonluk değişmeyeceğine göre bize göre hiçbir sıkıntı yok gerisini siz düşünün artık...

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Sayın Berber MAHMUT, Berberler Birliği’nin ücretleri Euro olarak belirlemesine karşı ciddi bir direnç gösterdiğiniz TL’den kesinlikle vazgeçmeyeceğinizi memnuniyetle öğrendik. Bir süre zam da yapmazsınız müşterileriniz bir hayli memnun kalacaktır umarız...

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Sayın Sibel SİBER, kitabını yayınladığınız Kardeş Ocağı’nı yeni bir proje ile tarihe kazandırmak için ciddi bir çalışma içinde olduğunuz konuşulmaya başlandı. Devletin yapamadığını yapmak size büyük bir mutluluk verecektir değil mi? Kolaylıklar dileriz...

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