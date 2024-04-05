Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu bakın geçen yıl YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı için ne demiş;

“Arkadaş biz aptal değiliz, sen yüzsüz ve pişkinsin...”

2 Parti Başkanı Arıklı ve Zaroğlu geçen gün ortak basın açıklaması yapıp birleşme mesajı verdiler...

Şimdi adama sormazlar mı mademki birleşecektin niye yolları ayırdın diye!

Ne demeye getiriyoruz, her nedense hakarete varan suçlama ve açıklamaları bizim siyasiler hemen unutuveriyorlar...

Önce ayrılık sonra da yeniden evlilik şarkısı söylüyorlar!

Söylenen küfürler ve hakaretleri nasıl unutup, mideleri kaldırıyor anlamamız çok güçtür...

Siz ne derseniz deyin!

Biz buna omurgasız siyaset diyoruz...

Amaç halka hizmet filan değil!

Ülkenin kaynaklarını partiliye, eşe dosta peşkeş çekmek...

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DP’deki oyun da bambaşka...

Sanki de evcilik oynuyorlar, siyaset yapmayı böyle bir şey zannediyorlar!

Parti içi muhalefet kazan kaldırdı, dün hükümetten çekilme gündemiyle gergin toplantılar yapıldı...

Aslında kazan kaldıran 2 vekil ve yandaşları!

Ataoğlu’nu istifaya davet ediyorlar...

Girneli vekil illa ki bakan olacağım diye tutturdu!

Ataoğlu gidecek makama kendi oturacak...

Tamamen bireysel menfaatler!

Dertleri tasaları millete hizmet filan değil...

Amaç kaymaktan koparma mücadelesi!

Şu anda ciddi pazarlıklar yapılıyor aralarında...

Millet için değil kendileri için istiyorlar sadece!

Omurga bunun neresinde...

Yazın lütfen bir kenara;

DP Hükümetten çekilmez, kesinlikle çekilemez!

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Muhalefet de evlere şenlik...

Bu ülkede artık hiçbir şey iyi gitmezken Tufan hoca diyor ki;

“Artık çekin gidin...”

Siz dediniz ya emin olun ki hemen çekip gidecekler!

Siz gelince de alkış tutacaklar öyle mi?

Adı üstünde muhalefetin anasısınız...

Aslında onların da iktidara gelme gibi bir hevesleri yok!

Salla açıklamayı günü kurtar...

Çünkü iktidar olurlarsa başlarına ne geleceğini çok iyi biliyorlar!

Rezil rüsva olmaktan korkuyorlar...

Biraz karıştırsalar parti arşivlerini gerçek muhalefetin nasıl yapılacağı hemen hatırlayacaklar...

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Hadi bir de güzel haber gelsin bizden...

Şuanda çok gizli tutuluyor hatta hükümetin küçük ortaklarının bile haberi yok!

Operasyonu Başbakan üstleniyor...

Milli yeni havayolu için imzalar önümüzdeki ay içinde atılacak.

KKTC’den 10 büyük şirket toplamda 15 Milyon Dolarla ellerini taşın altına soktular!

Türk Hava Yolları da hisselerin yüzde 30’na sahip olacak ve ilk etapta 5 uçak kiralanacak...

Amaç rekabet ve bilet fiyatlarının aşağı çekilmesi!

Bu kez gerçekten ciddi görülüyor...

Olursa ne ala alkışlarız olmazsa da başınıza gelecekleri biliyorsunuz!

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Son günlerin en yoğun şikayeti;

Kamu çalışanlarında emeklilik için yoğunluk gözlemleniyor...

Ama maaş ve ikramiye ödenmesi konusunda şikayet üstüne şikayet yapılıyor!

Genelde işlemlerin ağır aksak olduğundan dert yanıyorlar...

Bir de evrakların Sayıştay’dan geç geldiği yönünde şikayetler geliyor!

Siyasi gücü olanların da ikramiyelerini daha erken aldıkları iddia ediliyor...

Torpil, her yerde torpil yani!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, üzerinde çok gizli çalıştığınız yeni hava yolu şirketinin bu kez hayli ciddi olduğu THY ile uzlaşmayı bizzat yaptığınızı duyduk, şimdiden hayırlara vesile olsun. Küçük ortaklardan gizli tutmanız da doğru karardı zira yapacakları açıklamalarla kafa karıştıracaklardı...

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Sayın Özgür SAVANT, bir tecavüz dosyasında ilgili araştırmadan yaptığınız tahlil sonuçları nedeniyle bir vatandaşın 35 ay gibi bir süre içeride kalmasına neden oldunuz. Mağdur olan aile bireyleri hem kendilerinden hem de kamuoyundan özür dilemeniz gerektiği yönünde mesajlar gönderiyor!

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Sayın Kutlu EVREN, gidişiniz biraz sessiz oldu ama kabineye dönüşünüzün fazlasıyla muhteşem olacağı yönünde siyasi kulislerde adınız fazlasıyla anılmaya başladı. Bu kadar boşta kalmak yeter, artık kolları sıvama zamanıdır değil mi? Şimdiden hayırlara vesile olsun diyelim mi?

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Sayın Fikri ATAOĞLU, parti içinde başlayan isyanı en azından bayram sonrasına ertelediğiniz ancak muhalefetin bu işin peşini bırakmayacağını duyduk. Bu konuda partinizin iki vekilinin sizin yanınızda durmaması işleri epey karıştıracak gibi gözüküyor, işiniz bir hayli zor!

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Sayın Metin ATAN, kamuda geçici statüde çalışanların kadrolanması için başlattığınız girişim ve çalışma hepsine de bayram hediyesi olacak gibi gözüküyor. Yüzlerce çalışandan teşekkür mesajınız geliyor, bu arada aktif siyaset için bütün kapılar açılabilir, fırsatları kaçırmamak gerek değil mi?

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Sayın Turgay AVCI, rüşvet soruşturması halen devam ederken DAÜ’ye dönmek için dilekçe vermeniz hatta kendinize yeni oda talebinde bulunmanız camiada hayretle karşılandı. Bu konuda yönetim Savcılıktan cevap bekliyor, bakalım son gülen kim olacak, hayırlısı!

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, Ercan’da yaşanan iş kazalarının kamuoyundan gizlendiği konusunda çıman haber ve yapılan yorumlar kamuoyunu fena halde kızdırdı, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmanız gerekiyor...

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Sayın Burak BAŞLILAR, Yılan adasından sonra şimdi de Lefkoşa’nın merkezinde büyük bir binayı satın aldığınızı duyduk, ancak burada ne iş yapacağınız merak konusu olmuş ki yoğun sorular gelmeye başladı. Çalışan sayısının da yoğun olduğu söyleniyor, bakalım altından ne çıkacak!

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Sayın Hakan ORAN, deprem konusunda kaleme aldığınız son kitabınızın net ve anlaşılır olması başarılı bir çalışma olarak değerlendirildi. Hatta okuyanlar kitabın okullarda ders kitabı olarak müfredata girmesini istiyorlar, bakalım ilgili bakanlık bu konuda bir değerlendirme yapacak mı?

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Sayın İlter ÖKTER, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin çiçeği burnunda müdürü olarak emeklilik işlemlerinin ağır gittiği yönünde şikayetler her geçen artmaya başladı. Daha işin başındasınız ama yakında kapınızda kuyruklar uzarsa sakın şaşırmayın olur mu?

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