İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Ağustos Zaferi’nin, milli birliğini koruyan bir ulusun en zor şartlarda dahi esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olduğunu vurguladı.

Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği bu zaferin büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Tarihin kaydettiği ender zaferlerden biri olan 30 Ağustos’un, Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyenlere verilen unutulmaz bir ders olduğunu söyleyen Oğuz, bu başarının Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olduğunu kaydetti.

30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti için “yeni bir nefes, yeni bir başlangıç” olduğuna işaret eden Oğuz, bugün düşen görevin ise bütün yokluk ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyet’e sahip çıkmak ve ülkeyi her alanda en üst seviyelere taşımak olduğunu ifade etti.

Oğuz, Atatürk önderliğinde kazanılan kutlu mücadelenin Türkiye’nin sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamasının yolunu açtığını belirterek, geçmişten alınan güç ve ilhamla Cumhuriyetin ilelebet yüceltileceğini vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladığını dile getiren Oğuz, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla, gazileri ise minnet ve şükranla andı.