Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin, Kıbrıs Türk halkının varoluş sürecine de ilham verdiğini vurguladı.

Bu tarihi günün sadece bir zafer değil, aynı zamanda özgürlük ve egemenlik yolunda atılan en güçlü adımlardan biri olduğunu belirten Küçük, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gösterdiği direnişin, Kıbrıs Türkü’nün kendi kaderini tayin etme iradesine ışık tuttuğunu ifade etti.

“30 Ağustos, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Bu ruh, Kıbrıs Türk halkının da kendi devletini kurma yolculuğunda yol gösterici olmuştur” diyen Küçük, KKTC’nin temellerinde bu mücadele ruhunun yattığını söyledi.

Hasan Küçük, Zafer Bayramı’nın anlamını genç nesillere aktarmanın önemine vurgu yaparak, “Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, geçmişte verilen mücadeleler sayesindedir. Kıbrıs Türk halkı da aynı kararlılıkla varoluş mücadelesini vermiştir. Bugün sahip olduğumuz bağımsızlık hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de KKTC’nin ortak değeridir” dedi.

Küçük, tüm halkın Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri andı.