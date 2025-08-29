Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk milletinin şanlı tarihinde dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos'un, milletin bağımsızlık iradesini ve özgürlük mücadelesini simgeleyen bir zafer olduğunu vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, bu anlamlı günün büyük bir gurur, onur ve coşkuyla kutlandığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zulme, işgale, esarete ve teslimiyete karşı verilen topyekûn mücadelenin zaferle taçlandığı gün olduğunu ifade etti.

“30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığının göstergesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır.” diyen Çavuşoğlu, bu zaferin yalnızca Türk milletinin değil; ezilen ve özgürlük mücadelesi veren tüm ulusların da umut ışığı olduğunu kaydetti.

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli halkasının bağımsız yaşamak isteyen Kıbrıs Türk toplumuna da yol gösterdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Atalarımızın emanet ettiği bu değerli mirasın bilinciyle öğrencilerimizi çağdaş, üretken ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla ilerletecek adımlar atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu mesajını, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta bu zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.” sözleriyle tamamladı.