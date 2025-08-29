Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 30 Ağustos Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Arıklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zaferi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanıldığını ifade eden Arıklı, “Bu büyük mücadele, Türk milletinin azim ve kararlılıkla bağımsızlığını elde ettiğinin en net kanıtıdır” dedi.

Bakan Arıklı, şehitler ve gazilerin mirasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolundaki kararlılığının teminatı olduğunu kaydetti.

30 Ağustos’un, tüm dünyaya bağımsızlık mücadelesinin kutsallığını gösterdiğini belirten Arıklı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı, Türk milletinin Zafer Bayramı’nı kutladı.