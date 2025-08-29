Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini 30 Ağustos zaferinden aldığı güç ve ilhamla sürdürüp, özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmeden kendi vatanı ile egemen devletine kavuştuğunu belirtti.

Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı, şanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, sadece Anadolu’nun değil, Kıbrıs Türk halkının da bağımsızlık ruhuna ilham olmuş, kader birliğimizin temel taşlarından biri haline gelmiştir. 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu kutlu zafer, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve vatanı uğruna her türlü fedakârlığı göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, bu destansı mücadeleden aldığı güç ve ilhamla kendi varoluş mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş, özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmemiş, esaret altına girmemiş ve faşist EOKA zihniyetine karşı destansı mücadelesi sonrasında kendi vatanı ile egemen devletine kavuşmuştur. 30 Ağustos ruhu, bugün bizlere bağımsızlık, egemenlik ve milli birlik idealimizden asla taviz vermememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının bir temsilcisi olarak devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler, Anavatan Türkiye ile gönül ve kader birliği içinde, milli değerlerimize sahip çıkarak, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden asla taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bugün kendi vatanımızda ve devletimizin çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşıyorsak bunu, vatan bildiğimiz bu topraklar uğruna, omuz omuza çarpışarak şehit düşen Mücahitlerimiz ile Mehmetçiklerimize, halkımızın büyük direnişi ile fedakârlığına ve her zaman yanımıza olan Anavatan Türkiye’ye borçluyuz. Milli mücadele yıllarında yaşadıklarımızı, en karanlık günlerde ortaya koyduğumuz irade, vatan sevgisi ve cesareti, devletimize ulaşmak için hangi yollardan yürüdüğümüzü asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum”