Erhürman, Kilitkaya, Kumyalı ve Mehmetçik’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu seçim, hepimizin sandığa gidip, mührü çocuklarımıza ve torunlarımıza vuracağımız seçimdir” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Kilitkaya, Kumyalı ve Mehmetçik’i ziyaret etti. Erhürman’a, Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretlerde ayrıca, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yer aldı.

-Erhürman: “Çocuklarımızın hakları beş yıl boyunca gündeme bile gelmedi”

Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, bundan önceki dört cumhurbaşkanının dönemlerinde, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda müzakereler yürütüldüğünü anımsatarak, “Cumhurbaşkanlığı, dışarıya açılan tek merkezi siyasi yapımızdır. Dünyayla bizi buluşturmak için tek makamdır Cumhurbaşkanlığı. Ama ilk defa beş yıl boyunca Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili hiçbir müzakere olmadı” dedi.

Geçiş noktalarında yaşananlara işaret eden Erhürman, söz konusu sorunlara çözüm dahi üretilmediğini belirterek, “Ortada herhangi bir görüşme yok. ‘Kahve bile içmem, yemek bile yemem’ diyerek, yıllar geçirildi. Çocuklarımızın hakları beş yıl boyunca gündeme bile gelmedi” diye konuştu.

-“Kıbrıs Türk halkının hakkını söke söke almak için masada olacağız”

“Bu iş, Kıbrıs Türk halkının ve gençlerimizin hakkını söke söke almak için masalarda olma meselesidir. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı, içerideki meseleler konusunda süs bitkisi değildir, sembolik değildir. Cumhurbaşkanlığının, bu konuların çözümü için ön ayak olması gerekir” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının aynı zamanda toplum liderliği makamı olduğuna dikkat çekti.

Güvenlik konusunda da konuşan Erhürman, şunları kaydetti:

“Orada burada tabancalar patlıyor, uyuşturucu kullanma yaşı indi, silah, uyuşturucu ve insan ticareti aldı yürüdü. Anayasa’da Cumhuriyet Güvenlik Kurulu var, başında Cumhurbaşkanı var ama bu kurul beş yılda hiç toplanmadı. Cumhurbaşkanı nüfusla ilgili açıklama yapıyorsa ve nüfus hâlâ bilinmiyorsa, evet, nüfus sayımı için ön ayak olmalıdır. 19 Ekim’den sonra ön ayak olacak.”

Erhürman, “Bu seçim, hepimizin sandığa gidip mührü çocuklarımıza ve torunlarımıza vuracağımız seçimdir. Bu seçimin UBP’si, TDP’si, YDP’si, DP’si yok. Acı, hasret ve endişe bizi ortaklaştırıyor. Bölmeye çalışacaklar, biz birleştireceğiz. Hep beraber kazanacağız. Bu güzel ülkeyi çok güzel yöneteceğiz. Bu seçimi bu ülkeye duyduğumuz sevgi kazanacak” dedi.

-Öztörel: “19 Ekim özlem duyduğumuz sürecin başlangıcı olacak”

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de, “Geleceğimize dair yapacaklarımızın sorumluluğunu ivedilikle almak lazım. Bu seçimi kazanmak, özlem duyduğumuz sürecin başlangıcı olacaktır” diye konuştu.

Bu dönemde hep birlikte yürüyeceklerini kaydeden Öztörel, “Bizi bölemeyecekler. Hep birlikte 19 Ekim’e giderken bu sonucu alacağız ve yeni dönemi dizayn edeceğiz” dedi.

-Baybars: “Geçtiğimiz beş yılda bu ülkede birçok şeyi kaybettik”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, uzun zamandan sonra umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. “Geçtiğimiz beş yılda bu ülkede birçok şeyi kaybettik” diyen Baybars, çok uzun süredir ülkede herkesin “mutsuz ve umutsuz” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İşi olan da, ekonomik durumu iyi olan da, kötü olan da mutsuz… Beş yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan süreç, bu ülkenin umudunun çalınmasına yol açtı.”

Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının korunması anlamında “bir arpa boyu yol gidilmediğini” savunan Baybars, “Cumhurbaşkanlığı makamında, bu ülkede Kıbrıslı Türklerin insanca yaşamasını sağlayacak adımlar atılmadı” dedi.

Sokakta, her yerde, umudun yeniden yeşermeye başladığını dile getiren Baybars, toplumdan yana taraf olmanın önemli olduğunu belirtti. Hep birlikte mücadele etmenin önemini vurgulayan Baybars, “Erhürman toplumsal uzlaşı adayımızdır. Hep birlikte başaracağız” dedi.

-Manavoğlu: “Çok önemli bir dönüm noktasındayız”

Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, “Çok önemli bir dönüm noktasındayız. Bu seçimde vereceğimiz karar, bundan sonraki hayatımızı ciddi anlamda etkileyecektir. O yüzden ben de taraf olmaya karar verdim. Hepimiz bütünleşerek yürümeliyiz” diye konuştu.

“Bu seçim, bizleri kutuplaştırma ve bölme üzerine kurgulanacak. Ancak bu seçim, benim için Kıbrıs politikasının yarıştırılacağı bir seçim değildir. Bu seçim, bizim ve çocuklarımızın geleceğini şekillendireceğimiz bir seçimdir” diyen Manavoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamında, Kıbrıs Türk halkının haklarını en iyi şekilde koruyabilecek kişinin Tufan Erhürman olduğunu kaydetti.

“Bölünmeyelim, oyunlara gelmeyelim. Cumhurbaşkanlığı makamı değiştiğinde önümüzün açılacağına inanıyorum” diyen Manavoğlu, Tufan Erhürman’a güveninin tam olduğunu belirtti.

Manavoğlu, “Bölünmeden birleşerek Tufan Erhürman ile yürümeliyiz. Bizim haklarımızı hem içeride hem dışarıda en iyi şekilde koruyacaktır” dedi.