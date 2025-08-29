“Halkımız statükoya değil büyük değişime sahip çıkacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşma ve açıklamalarıyla artık kendisini hiç şaşırtmayan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, “halkı kandırmaya dönük kurduğu oyun bozulunca sarsıldığını” belirterek, “İncinmesin, daha yeni başlıyoruz” dedi.

Tartışmanın kişiselleştirilerek, seviyenin düşürüldüğünü ve her fırsatta kendisine hakaret edildiğini kaydeden Tatar, “Halkın Cumhurbaşkanı olarak iyi niyetimin suistimal edilmesine asla izin vermem. Halkımızın gözlerine bakarak yalan söylenmesine asla müsaade etmem. Ben bu halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanıyım ve her sözüm, her duruşum bu sorumluluğun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, yaptığı yazılı değerlendirmede, Kıbrıs Türk halkının bizzat silahlı Rum çeteleri tarafından zorla ve gasp yoluyla dışlandığı ortaklık devletinin bugün bir Rum devletine dönüşmesine ve Rum’un statükocu, bilindik zihniyetine hiçbir şey demeden, adadaki her sorunu Kıbrıs Türklerine ve KKTC’ye mal etmesine ses çıkarmamalarının mümkün olmadığını söyledi.

-“Ben bu toprağın Ersin Tatar’ı ve halkın Cumhurbaşkanıyım”

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın Cumhurbaşkanı olarak iyi niyetimin suistimal edilmesine asla izin veremeyeceğini belirtti.

Tatar, “Ben bu toprağın Ersin Tatar’ı ve halkın Cumhurbaşkanıyım .. Halkımızın gözlerine bakarak yalan söylenmesine asla müsaade etmem. Ben bu halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanıyım ve her sözüm, her duruşum bu sorumluluğun bir gereğidir” dedi.

-“Tüketilmiş federasyon masalı yeniden dayatılmaya çalışılıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gelinen aşamada, sessiz bir insanlık suçu olan izolasyon ve ambargoların kaldırılması mücadelesi verildiğini belirtti.

Tatar, “Bu zulmün sona ermesi, Rum’un rızasına ve keyfine bırakılamaz. Halkımıza yönelik bu zulmün asıl nedeni olan mevcut statükonun simgesi haline gelmiş, tüketilmiş federasyon masalını ısrarla yeniden dayatmaya çalışan kimdir?” dedi.

-“Halkımızı, devletten ve egemenlikten vazgeçmeye çağırmaktadır”

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Sayın aday, yıllardır ezberden tekrarlanan bu masalı hepimizin gözü önünde adeta bir kurtuluş olarak sunmaktadır. Bu söylemiyle halkımızı, devletten ve egemenlikten vazgeçmeye çağırmaktadır. İmza attıklarını söyledikleri sözde gelecek, aslında halkımızı kendi iradesinden, kendi devletinden vazgeçirmeyi hedefleyen geriye gidiştir. On yıllarca denenmiş, başarısızlığı ispatlanmış şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek mümkün değildir. Biliyoruz ki bu aldatmacanın karşısında durmak, hakikati söylemek ve halkımızın onurlu duruşunu savunmak bir zorunluluktur. Çünkü ancak gerçekler dile getirildiğinde bu dayatmanın önüne geçilebilir. Hakikat er ya da geç ama mutlaka kazanır ve iş yapanla boş yapanı, yani doğruyu söylemezsek bulunduğumuz makamın hakkını da vermiyoruz demektir. Federasyon masalı yeniden gündeme getirilerek Rum’un izolasyon siyaseti normalleştirilmeye ve bu zulmün devamı sağlanmaya çalışılmaktadır. Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, kendi devletiyle, egemen eşitliğiyle, özgür iradesiyle verilecektir. Biz bir azınlık değiliz, Rum’un insafına mahkûm bir halk hiç değiliz. Biz, devlet sahibi, özgür ve onurlu bir halkız.

-“Halkımız statükoya değil büyük değişime sahip çıkacaktır”

Tatar, bu seçimin bir yol ayrımı olduğuna işaret ederek “İnanıyorum ki, Kıbrıs Türk halkı asla eskimiş ve yalnızca Rum’a yarayan mevcut statükoya değil kendi iradesine, kendi egemenliğine kendi devletine ve çocuklarının geleceğine sahip çıkacaktır. Halkımız statükoya değil büyük değişime sahip çıkacaktır” dedi.

-“Merak etmesin televizyon davetini bizzat ben yapacağım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erhürman’ın televizyon davetine de değinerek, şunları söyledi:

“Sayın aday her zaman olduğu gibi kibirli bir şekilde ondan çekindiğimi ima ediyor. Bunu kendisinin tecrübesizliğine vermek isterdim ancak henüz bir siyasi başarısı olmasa da uzun süredir siyaset yapmaktadır. Halkın içinden çıkmış, adamızın her bir köşesinde, gece gündüz onların yanında olan bir siyasetçi olarak bu çağrısından sadece memnuniyet duyarım. Hiç merak etmesin zamanı geldiğinde bu daveti bizzat ben yapacağım.”