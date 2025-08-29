Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü Anavatan Türkiye ile birlik içerisinde onur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Hasipoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1922’de kazanılan bu zaferin Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini taçlandırdığını belirterek, “30 Ağustos; özgür, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Atatürk ilke ve devrimlerinin başladığı, emperyalist güçlere karşı toplumun tüm kesimlerinin birleşerek zafer kazandığı ve milletimize yeni ufuklar açtığı tarihi bir gündür” ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zaferin, Türk milletinin kanını son damlasına kadar akıtmadan yurdunu asla bırakmayacağının en kesin kanıtı olduğunu belirten Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bedeller ödenerek bugünlere ulaştığını vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Atatürk’ün rehberlik ettiği yolda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmüş, çağdaş ve demokratik devlet yapısını daima koruyarak bugün güçlü, refah seviyesi yüksek, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen örnek bir devlet ve ülke olmayı başarmıştır” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

“30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk ordusuna şükran ve minnetlerimizi sunarken, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

Hasipoğlu, sözlerini, “Bu adada varoluş ve bağımsızlık mücadelesini Anavatanımızdan aldığı ilhamla başarıyla veren Kıbrıs Türk halkı olarak, kopmaz parçası olduğumuz yüce Türk ulusunun bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum” ifadeleriyle tamamladı.