Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Numil markalı bazı ürünlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili firmanın 24 Ocak 2026 tarihinde başlattığı geri çağırma sürecini genişlettiği ve geri çağırma kapsamına giren, satışa sunulmuş ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştığı bildirildi.

Açıklamada, toplatılan ürünlerin vatandaşların elinde bulunması halinde kullanılmaması istendi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, ana tedarikçi firmayla iş birliği içerisinde süreci yakından takip ettiği belirtilirken, gelişmelere ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.(FEZ)