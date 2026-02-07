Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), "plansız ve kontrolsüz eczane açılışlarının mesleğin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini" belirterek, hükümete ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e “Mesafe Tüzüğü” konusunda bir an önce adım atma çağrısı yaptı.

Birlik Yönetim Kurulu açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana her toplantıda konuyu Sağlık Bakanlığı’nın gündemine taşıdıkları, Bakan Dinçyürek’in de 14 Mayıs Eczacılar Günü’nde düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladığı, fakat aradan geçen zamana rağmen somut bir ilerleme sağlanmadığı ifade edildi.

KTEB açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nda mutabakatla bulunan eczane açılışlarına yönelik düzenlemelerin gecikmeden yürürlüğe girmesi gerektiği görüşü ifade edilerek, “Mesleğimizi belirsizliğe sürükleyen ve halk sağlığını ikinci plana atan her duruşun karşısında olacağız… Bu kez oyalama değil, irade görmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi