Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), özel sektörde sendikalaşmanın Anayasa’nın 53. maddesi ile güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası kapsamında da açık biçimde tanımlanmış yasal bir hak niteliği taşıdığını vurguladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, yasada suistimale açık hükümler bulunmasının ve iş mahkemelerinin olmamasının, kötü niyetli yaklaşımlar söz konusu olduğunda çalışanların örgütlenme özgürlüğünü olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nda örgütlenme sürecini tamamlayan EKTAM çalışanlarının yaşadığı sürecin, bu alandaki yapısal sorunları bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. CTP, EKTAM işçilerinin yanında olduğunu belirterek, işverenleri çalışanların anayasal haklarına ve yürürlükteki yasalara saygı göstermeye çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da çağrıda bulunan CTP, sendikal hakların etkin biçimde kullanılabilmesi için denetim, düzenleme ve yaptırım yetkilerinin gecikmeksizin devreye sokulması gerektiğini kaydetti.

CTP açıklamasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87 ve 98 No’lu sözleşmeleri doğrultusunda, özel sektörde sendikalaşmanın fiilen kullanılabilmesinin önünü açacak ve bu süreci teşvik edecek yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirme kararlılığının sürdüğü belirtildi.