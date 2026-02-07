"FIFA'DAN GÜZEL BİR HABER ALDIM"

Brand&Sport Summit etkinliğine katılan Cüneyt Çakır, burada futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hakemliği bıraktıktan sonra nen en büyük hedefinin yönetici olarak Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyleyen Çakır, bu konuda FIFA'dan güzel bir haber aldığını açıkladı.

"İLK KEZ BİR TÜRK YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALACAK"

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev alacağını söyleyen Cüneyt Çakır, "İlk defa bir Türk Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev alacak. Gerçekten çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın da Amerika'da olmasını dilediğini söyledi.