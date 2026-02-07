Bursa’da düzenlenen Nejat Kök U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde edildi. KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Erdinç İnçay, yüksek atlama branşında rakiplerinin açık ara önünde Türkiye şampiyonu oldu.

Osmangazi Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde yüksek atlama branşında piste çıkan Erdinç İnçay, 1.90 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile antrenörü Mehmet Baykent de yer alarak genç sporcunun başarısını paylaştı.

Antrenörü Mehmet Baykent ile sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Erdinç İnçay, geçtiğimiz ay yine Bursa’da düzenlenen SEM Olimpik Deneme Yarışı’nda 1.87 metre ile birincilik elde etmişti. Kişisel derecesini 3 santimetre geliştiren genç atlet, yarışmada 1.95 metre yüksekliği de denedi ancak bu denemesinde başarılı olamadı.

Erdinç İnçay’ın elde ettiği derece, sezonun geri kalanında daha iyi dereceler ve yeni başarıların geleceğinin göstergesi olarak değerlendirildi.