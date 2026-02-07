Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Tıp-İş’in gerçekleştirdiği grevin temel nedeninin Sağlık Bakanlığı’nın kamuda tam mesai uygulamasında ısrarcı olması ve bu konuda geri adım atmayacağını net biçimde ortaya koyması olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Kalfaoğlu, bazı hekimlerin tam maaş ve mesai ücreti almalarına rağmen yalnızca 08.30–13.00 saatleri arasında çalışmak, kalan mesai süresinde ise kamuda ücretsiz verilmesi gereken sağlık hizmetini özel sektörde sunmak istediklerini belirterek, bunun yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu vurguladı. Kalfaoğlu, bu uygulamanın yalnızca hukuka değil, hekimlik etiğine, kamu yararına ve insan sevgisine de uygun olmadığını ifade etti.

Bu sistemin geçmişte tüm yönetimler tarafından görmezden gelindiğini ancak artık sürdürülemez hale geldiğini kaydeden Kalfaoğlu, “Doktorların öğleden sonra hastaneden ayrılması halinde poliklinik hizmetleri yetersiz kalıyor, ameliyat sayıları düşüyor, randevu süreleri uzuyor ve diğer sağlık personeli mesai bitimine kadar verimsiz kalıyor” dedi.

Artan nüfusla birlikte randevu sürelerinin ciddi şekilde uzadığını belirten Kalfaoğlu, bu durumun halkın anayasal hakkı olan sağlık hizmetine erişimini zorlaştırdığını ve vatandaşların özel sektöre yönelmek zorunda kaldığına dair şikâyetlerin arttığını söyledi. “Özelden hizmet almak herkesin tercihidir, ancak buna zorlanmak kabul edilemez” diyen Kalfaoğlu, tam mesai uygulamasının bu nedenle hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

"GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ'NDE GREV BAŞARISIZ OLDU"

Başhekim Kalfaoğlu, 6 Şubat’ta gerçekleştirilen grevin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde etkili olmadığını, tüm sağlık hizmetlerinin aksatılmadan ve tam mesai esasına göre sürdürüldüğünü açıkladı.

Aynı gün sendika başkanının kendisini arayarak önce “mobbing” ve “grev kırma” suçlamalarında bulunduğunu, ardından grevin kaldırılması için Sağlık Bakanlığı ile arabuluculuk yapmasını talep ettiğini aktaran Kalfaoğlu, Sağlık Bakanı’nın görüşmeye hazır olduğunu ancak sendikanın diyalog kapılarını basın açıklamasıyla kapattığını savundu.

BAKANLIĞIN 3 ŞARTI

Kalfaoğlu, Sağlık Bakanı’nın görüşme için üç şart ortaya koyduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı:

Grevin derhal kaldırılması Tam mesai uygulamasından kesinlikle taviz verilmemesi Hastanelerde dijital giriş-çıkış takip sisteminin kabul edilmesi

Bu şartları arabulucu olarak sendika başkanına ilettiğini kaydeden Kalfaoğlu, buna rağmen kamuoyuna gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığını ileri sürdü.

"HODRİ MEYDAN" AÇIKLAMASI

Sendika yönetiminin hastaneye gelerek hekimlere yönelik hesap soran bir tutum sergilediğini ve yeni eylem çağrıları yaptığını dile getiren Kalfaoğlu, bu gelişmeler üzerine yıllar sonra ilk kez sosyal medya üzerinden halka açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

“Hodri meydan diyorum” ifadelerini kullanan Kalfaoğlu, Gazimağusa halkına sunulan sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında duracağını ve buna engel olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Kalfaoğlu açıklamasında, kamuda görev yapan hekimlerin maaşlarını mesai saatlerinde hastanede hizmet vermek için aldıklarını belirterek, bunun aksinin hem devlete hem de hastalara karşı sorumluluk ihlali anlamına geleceğini kaydetti. Öte yandan, hekimlerin özlük hakları, sağlık sistemi ve kamu yararına yönelik her türlü düzenlemede sendikanın yanında olacağını da ifade etti.