Bursa’da düzenlenen Nejat Kök U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda KKTC Atletizm Federasyonu sporcusu Erol Efe Bilmez, 200 metre branşında Türkiye üçüncüsü olarak ikinci madalyasını kazandı.

Osmangazi Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 200 metre yarışında piste çıkan Erol Efe Bilmez, seçme serisini 23.66’lık derecesiyle tamamlayarak finale yükseldi. Final koşusunda 23.58’lik derece elde eden genç atlet, Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Erol Efe Bilmez, şampiyonanın ilk gününde ise 60 metre branşında 7.41’lik derecesiyle Türkiye dördüncüsü olmuştu.

Genç atlet, antrenörü Mahmut Koral ile birlikte Bursa’da iki gün içinde katıldığı iki yarıştan da madalya ile ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.