Serbest Kürsü / Levent Özadam
Tüm dünya gibi biz de ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda hem fikiriz. Hatta ekonomik açıdan dünyaya nispeten daha da ağır şartlarla bu süreci sürdürüyoruz.
Taşıma suyla bu değirmenin dönmeyeceğini pandemi süreci bize çok net gösterdi. Hem sağlıkta hem de ekonomide ne kadar kırılgan bir yapıda olduğumuz gün gibi ortaya çıktı. Zaten bu durumu tahmin edebiliyorduk.
Kıbrıs Türk halkı özellikle de özel sektör bu süre zarfında ağır darbe aldı.
Birçok işyeri battı binlerce insan işsiz kaldı. Aç kalan insanlarımızı da gördük, yıllarca sayesinde paraya para demeyen patronların, çalışanı aç yatarken buna göz yummasını da gördük.
Sözümüz ekmeğini çalışanıyla paylaşanlara değil elbette…
Şimdi gelelim bu kriz sürecinde hükümetlerin ne yaptığına.
Yapılan hataları defalarca tekrarladık, söyledik. Şimdi ise dikkatimizi çeken başka bir konu daha var.
Yapılan bu yanlışın adı ‘umut tacirliği’. Sözlük anlamına bakalım: ‘"Gerçekleştirmeyeceği vaatlerle insanları kandırarak çıkar sağlayan kimse". Evet tam da bu!
Maalesef zorluklar içinde kıvranan birçok kesim yüzünü devletine dönüyor ve biraz olsun nefes alabileceği güzel bir haber bekliyor. Bu beklentiyi yeşerten açıklamalar da gelmiyor değil tabi.
Başbakan Ersan Saner, kendinden emin bir şekilde ‘Halkımız bize güvensin ve desteklesin’ diyor.
‘Yaklaşık 400 milyon TL kaynak paketi ile reel sektörü destekleme kararı aldık’ diyor. HattaCovid 19’dan dolayı reel sektörmüze yapılacak katkılar sürecek diye de ekliyor.
Başbakan Saner, yeni tip koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında bin küçük esnafa 100 milyon lira kredi ve 20 milyon lira kira desteği verileceğini duyuruyor. Yani ‘borcu borçla kapatın’ diyor.
“Ödeme zorluğu olan herkesin borcu yeniden yapılandırılacak” diyor.
Maaşlarını alamayan özel sektör çalışanlarına 1500 TL’ler ödenecek diyor.
Diyor da diyor…
Hatta bu vaatler öyle ballandıra ballandıra anlatılıyor orasını hiç sormayın…
Sayın Başbakan, verdiğiniz vaatler buradan Fizan’a yol oldu. Özel sektör destek bekliyor, turizmci can çekişiyor, kredilerini ödeyemeyen binlerce insan faizsiz öteleme bekliyor. Restorancılar eridi bitti.1500 liraya hasret binlerce insan yaşıyor bu ülkede. Siyasi çıkar uğruna insanlarla dalga geçmeyin artık. Ya verdiğiniz sözleri zamanında tutun yada yapamayacağınız sözler vermeyin.
Bir Başbakanın ülkesindeki özel bankalara söz geçirememesi ne demektir? Kredi ötelemek ödeme kolaylığı sağlamak, halkına nefes aldırmak bu kadar mı zordur? Bunu siz de yapamazsanız kim yapacak?
Bunu da mı Türkiye yapsın!.
Tutulmayan ve geciken sözler sizlere ve özellikle iktidarın tüm ortaklarına bir şamar olarak dönecektir.
Sayın Başbakan, lütfen danışmanlarınıza rica edin bugüne kadar bakanlar kurulu sonrasında ve medyaya verdiğiniz demeçlere bir göz atsınlar.
Ne vaatler verdiniz hangileri tutuldu!
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Türkiye’nin hibe olarak göndereceği 5 bin koyun meselesi artık çeşitli söylentilere neden olmaya başladı. Bu konuda muhalefete fazlasıyla malzeme veriyorsunuz, Ankara ile telefon trafiğini artırmakta yarar görüyoruz…
…
Sayın Vedat ERTÜNGÜ, Kermiya bölgesinde 540 öğrencinin eğitim göreceği lise inşası umarız tüm iş insanlarına örek teşkil eder ve onlar da artık pamuk ellerini ceplerine sokarlar. Bu anlamlı bağışınızdan dolayı tebrik ederiz.
…
Sayın Başak TEKEREK, Kıbrıs Sigorta Genel Müdürlüğü makamında adınızın sıkça anıldığını biliyor muydunuz? Şu bitmek bilmeyen atamalar bir son bulsa da artık hükümet ortakları icraatlara başlasalar değil mi? Zira can sıkmaya başladılar!
…
Sayın Kemal DÜRÜST, UBP kurultay hazırlıkları için Güzelyurt’ta Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun ile önemli bir toplantı yaptığınız konuşuluyor. Belli ki artık siz de tarafınızı belirleyip kolları sıvadınız. Özellikle bölgede ağırlığınız tüm adaylar için önemli…
…
Sayın Bertan ZAROĞLU, 11 Nisan’a artık sayılı günler kala partili arkadaşlarınız tansiyonu düşürmeniz konusunda uyarılar yapmaya başladılar. Ağır top atışlarının hem partiye hem de hükümete zararlar verebileceği iddia ediliyor…
…
Sayın Sibel SİBER, Kardeş Ocağı belgeseli için kolları sıvadığınız ve bundan böyle günün önemli bir bölümünü arşivlerde geçireceğiniz söyleniyor. Kıbrıs Türk toplumunun tarihinin yaşatılması için çok doğru bir karar verdiniz, kolaylıklar dileriz…
…
Sayın Tufan ERHÜRMAN, Kıbrıs Türkü eğer yetkiyi elinden devrettiyse bunda muhakkak ki gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin büyük sorumluluğu vardır. İktidara gelenler dilenci gibi sadece avucunu açarsa mutlak son da kaçınılmaz olur değil mi?
…
Sayın Enver MAMÜLCÜ, iş dünyası ve özellik de dernek üyeleri artık aktif siyaset için bir ya da birkaç kişinin ön plana çıkması gerektiğini konuşmaya başladı. Şimdiden hazırlık yapmaya başlayın deriz zira kosa bir süre sonra teklif geliyormuş…
…
Sayın Anıl KAYA, Cumhurbaşkanlığı danışmanlık göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Ersin bey belli ki Saray’da yelpazeyi geniş tutacak ve hemen her tabandan değerli isimleri bünyesinde toplayacak. Vardır elbet bir bildiği.
…
Sayın Batu BEYİT, şu anda özel kalem olduğunuz bakanlık diğer hiçbirisine benzemiyor değil mi? Beyin takımının başındasınız ve sorumluluğunuz görünenden çok daha büyük, Allah kolaylıklar ve sabırlar versin…