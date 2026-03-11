BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ‘Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026’ başlıklı plana dair güncellemeleri aktardı.

‘1 milyar dolar milyonlarca hayat kurtarmamızı sağlayabilir’

Şu anda çok tehlikeli bir süreçten geçildiğini söyleyen Fletcher, ‘Ortadoğu’daki çatışmanın sonucunun, müdahale edebileceklerinden daha hızlı yayıldığını’ belirtti.

“Hürmüz Boğazı’nda gıda maliyetleri, enerji maliyetleri ve gübre maliyetleri konusunda gerçekten endişeliyim” diyen Fletcher, tüm bunların Sahra Altı Afrika’daki temel ihtiyaç alanlarına giden yardım malzemelerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Özellikle insansız hava araçları konusunda gerçekten endişeli olduğunu belirten Fletcher, şöyle konuştu:

“Bence dünya, hayat kurtarmaktan çok giderek daha ölümcül hale gelen bu silahları geliştirmek için muazzam miktarda para harcamaya karar verdi. (Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026) Bu planı hayata geçirmek için hala 14 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyacımız var. (Fon açığı) Ortadoğu’daki bu çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğu bir dönemde oluyor. Sadece 1 milyar dolar bile milyonlarca hayat kurtarmamızı sağlayabilir.”

Fletcher, BM’nin 2026’daki küresel insani yardım programı için taahhütlerin hızla yerine getirilmesi çağrısı yaptı ve söz konusu program için 60 milyon dolar topladıklarını söyledi.