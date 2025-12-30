Ebru Törehan: "Birlikte Başardık"

Kutlamada konuşan Miracle Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Törehan, "8 yıllık bu başarı hikayesi, birbirimize olan güvenimizin eseridir. 2026 yılında da aynı birlik ve beraberlik ruhuyla yeni zirvelere ulaşacağımıza inancım tam. Tüm ekibimizin ve halkımızın yeni yılını kutlarım," dedi.

Hakan Törehan: "Global Hedefler ve Mutlu Bir Yıl"