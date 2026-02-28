Bakanlığın açıklaması şöyle:

“İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.”

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah İran’a karşı ‘önleyici saldırı’ olarak nitelediği ve ‘Aslan Kükremesi’ adını verdiği bir harekat başlattı. İran medyası, Tahran dahil beş şehre saldırı düzenlendiğini teyit etti.

Reuters’e konuşan İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun ABD’yle koordinasyon içinde aylardır planlandığını, tarihinse haftalar önce belirlendiğini söyledi.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ABD’nin de katıldığını doğruladı.

ABD başkanı, “Hedefimiz İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırıp Amerikan halkını korumak” dedi.

Saldırı, ABD-İran müzakereleri sürerken yapıldı. İki ülke en son 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el Busaidi, NBC News’e İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlamada ABD’yle anlaştığını söylemişti.

İran, ABD-İsrail ortak saldırısına karşı bölgedeki tüm ABD üslerine saldırı başlattığını bildirdi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün ve Katar olmak üzere en beş ülkede patlama sesleri duyuldu.