Fileleftheros gazetesi, bu rakama göre Güney Kıbrıs’taki her 6 evden birinin, güneş panelinden ürettiği elektrik enerjisi sayesinde daha düşük fiyatlardan faydalandığını ve 89 bin 157 sözleşmeden 81 bin 204’ünün ev tüketimi için olduğunu kaydetti.

Gazete, 2021 yılında yapılan nüfus sayımı çerçevesinde 491 bin 545 ikametgah kayda geçirildiğini ve bunlardan 162 bin 930’unun Lefkoşa’da, 132 bin 281’inin Limasol’da, 81 bin 881’inin Larnaka’da, 74 bin 338’inin Baf’ta ve 40 bin 115’inin “Mağusa Bölgesi”nde olduğunu yazdı.