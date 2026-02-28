Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlar sonrasında bölgedeki güvenlik ortamının hassas ve kırılgan bir aşamaya girdiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde Bakanlık ve bölgedeki temsilcilikler tarafından yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlar neticesinde bölgedeki güvenlik ortamı hassas ve kırılgan bir aşamaya girmiştir. Gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde Bakanlığımız ve bölgedeki Temsilciliklerimiz tarafından yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenli bölgelerde kalmaları ve yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Acil durumlarda vatandaşlarımız, bölgedeki Temsilciliklerimizin irtibat numaralarına ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 24 saat esasına göre hizmet veren hattı (05338514006) aracılığıyla yetkililere ulaşabilirler.

Bakanlığımıza ulaşan bilgiye göre turistik amaçla Dubai’de bulunan 37 kişilik vatandaş grubumuz Temsilcilik yetkililerimizle temasa geçmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir ve güvenlikleri açısından endişe edecek bir durum bulunmamaktadır. Askıya alınan uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın ülkemize dönmeleri planlanmaktadır.

Mevcut durumun daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi ve yeni insani kayıplara yol açmaması temennimizi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz"