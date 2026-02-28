Lefkoşa’da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yapımı devam etmekte olan bir binanın bahçesinde bu sabah ölü olarak bulunan James Gathu Gitau’nun (E-35 )'nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, kesin ölüm sebebinin, yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacağı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

James Gathu Gitau’nun cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştı.