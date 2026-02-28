Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Aslanköy’de bir üreticiye ait işletmede üretilen sütle ilgili yaptığı tetkiklerde, sütün, süt ürünleri imalatında kullanılabilmesi için gerekli standartları sağlamadığını tespit etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, mevzuat ve ilgili uygulamalar gereği, belirtilen nitelikleri karşılamayan sütün alımı ve işlenmesi yani ürün haline getirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, üreticinin bilgilendirilmesinin ardından süt işletme sahibi tarafından imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına; kriterlere uygun olduğu sürece, süt alımı veya pazarlanmasına ilişkin rutin işleyişin devam ettiğini önemle duyururuz” denildi.