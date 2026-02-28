Dışişleri Bakanlığı, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşları uyararak, güvenli bölgelerde kalmalarını, yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerini tavsiye etti.

Acil durumlarda, bölgedeki KKTC Temsilciliklerinin irtibat numaralarına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 24 saat hizmet veren hattı 05338514006 aracılığıyla yetkililere ulaşılabileceğine işaret edildi

Açıklamada, turistik amaçla Dubai’de bulunan 37 kişilik KKTC vatandaşının sağlık durumlarının iyi olduğu ve güvenlikleri açısından endişe edecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonla ilgili yazılı açıklamasında, bölgedeki güvenlik ortamının hassas ve kırılgan bir aşamaya girdiğine işaret edildi

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde ve bölgedeki KKTC Temsilcilikleri tarafından yakından ve dikkatle takip edildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

"İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenli bölgelerde kalmaları ve yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Acil durumlarda vatandaşlarımız, bölgedeki Temsilciliklerimizin irtibat numaralarına ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 24 saat esasına göre hizmet veren hattı (05338514006) aracılığıyla yetkililere ulaşabilirler.

Bakanlığımıza ulaşan bilgiye göre turistik amaçla Dubai’de bulunan 37 kişilik vatandaş grubumuz Temsilcilik yetkililerimizle temasa geçmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir ve güvenlikleri açısından endişe edecek bir durum bulunmamaktadır. Askıya alınan uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın ülkemize dönmeleri planlanmaktadır.

Mevcut durumun daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi ve yeni insani kayıplara yol açmaması temennimizi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz"