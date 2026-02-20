(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptıkları esnada uyuşturucuyla yakalanan Renos Zertalis yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Charoulla Christodoulou’nun suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı olguları aktardı. Polis, 12 Şubat 2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Metehan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Renos Zertalis’in kullanımındaki araçta yapılan aramada, 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, KKTC’ye turist olarak giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.