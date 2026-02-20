(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan Yusuf Karatepe mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ekran Yılmaz olguları aktardı.

Polis, 12 Şubat 2026 tarihinde zanlının 2021 yılı içerisinde Dikmen’de sakin T.G.’den kiralamış olduğu Mehmet Ahmet Küçük Caddesi’ndeki ikametgah için yapılan bir yıllık kira sözleşmesi üzerine evin elektrik sayacını adına alabilmek maksadıyla 12.01.2026-12.01.2027 tarihlerini yazıp sahteleyerek Lefkoşa Vergi Dairesine verip mühürleterek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, olayın 17 Şubat’ta bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının 18 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.